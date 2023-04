Sergio Massa suma otro desembolso por u$s 690 millones de la CAF: cuándo llega

El ministro de Economía Sergio Massa sumó otro desembolso comprometido para los próximos 60 días, esta vez de la mano del autobautizado Banco de Desarrollo de América latina, la ex Corporación Andina de Fomento (CAF).

Desde Montevideo, Uruguay, el titular del Palacio de Hacienda indicó que el desembolso de u$s 690 millones permitirá reforzar las reservas del Banco Central y se aplicará al programa de financiamiento para el sistema universitario.

El Gobierno busca acelerar los flujos de los organismos multilaterales en medio de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras apunta a que se anticipen u$s 12.000 millones en giros del organismo.



El Fondo pidió la colaboración de los organismos multilaterales en el financiamiento para la Argentina, sin acceso al mercado de crédito voluntario, al que debería volver en 2025, según detalla el acuerdo con el FMI que ahora se renegocia.

El crédito se suma a los u$s 75 millones anunciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la provincia de Buenos Aires, otros u$s 200 acordados con el Banco Mundial y los u$s 550 millones que anticipó China para el financiamiento de las obras en las represas de Santa Cruz, que también tiene un plazo de desembolso de 60 días.

Massa se reunió con Jorge Srur, gerente regional Sur de CAF; Patricia Alborta, representante de CAF en Argentina; Francois Borit, representante de CAF en Uruguay.

El año pasado la CAF aprobó créditos para la Argentina por casi u$s 1500 millones y el total de la cartera activa de créditos para el país asciende a los u$s 4000 millones según datos del Banco.

Fondos para el gasoducto Néstor Kirchner

Por otra parte, el Gobierno aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo de la CAF por u$s 540 millones, destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Reversión del Gasoducto Norte - Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, a través del Decreto 230/2023 publicado ayer en el Boletín Oficial.

El objetivo general del proyecto es permitir el transporte de gas natural a las provincias del norte y centro argentino, y la ejecución y la utilización de los recursos del préstamo serán llevadas a cabo por el Ministerio de Economía, a través de la empresa Energía Argentina (Enarsa).

El avance de obras en el gasoducto que se prevé inaugurar el 20 de junio

El Préstamo para la obra que apunta a resolver el déficit crónico de divisas tendrá un plazo de quince años, incluyendo un periodo de gracia de 54 meses, y los intereses serán calculados a la tasa anual variable que resulte de sumar la SOFR (que publica la Reserva Federal) a plazo aplicable al respectivo período de intereses y un margen de 2%.

Gasoducto de Vaca Muerta: llegaron los últimos caños, ¿cuál es el avance real de la obra?



Massa anunció la semana pasada que la licitación del segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) se pondrá en marcha inmediatamente después de la inauguración de la primera etapa, y que se invitará al sector privado para que junto con el Estado trabajen "de manera colaborativa y asociada".