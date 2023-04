Dólares antes de fin de junio: China aportará u$s 500 millones para represas

El ministro de Economía Sergio Massa tiene en agenda esta semana confirmar una serie de promesas que aportarán dólares en el próximo bimestre para reforzar las reservas y las obras de infraestructura.

Uno de ellos se concretó con los representantes del China Gezhouba Group, quienes anunciaron que, antes del próximo 30 de junio, la compañía desembolsará u$s 500 millones en el país destinados a financiar el proyecto de construcción de las represas de Santa Cruz.

"El futuro desembolso, además de permitir la financiación de las obras en ejecución, tendrá un impacto positivo en las reservas del BCRA, en medio de la pérdida de divisas por efecto de la fuerte sequía que atravesó el país en los últimos meses", reconoció un comunicado del Ministerio de Economía.

Massa avanza con el pedido de anticipos al FMI y contabiliza más ingresos de dólares

China reactiva el crédito y les da aire a dos obras clave para la Argentina



La obra batió récord en términos de ejecución en marzo pasado, según transmitió Massa, luego de que el proyecto tuviera demoras por análisis ambientales y financieros que obligaron a negociar una adenda.

Massa con su equipo de energía y negociaciones internacionales junto a directivos de Gezhouba

"El objetivo del proyecto de generación de energía, adelantaron, es poner en marcha la primera turbina en el primer trimestre del 2025 ", según destacó el Palacio de Hacienda.

Massa les confirmó que en la segunda semana de mayo un equipo técnico del gobierno argentino viajará a China a fin de acelerar todos los procesos vinculados al programa financiero del proyecto.

Massa enfatizó "la oportunidad de acceder a un desembolso de u$s 500 millones en este segundo bimestre ". El año pasado se desembolsaron u$s 480 millones para el proyecto de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que también contribuyeron al cumplimiento de las metas de acumulación de reservas previstas para el 2022, en el marco del programa financiero con el FMI.

Del encuentro participaron Deng Yin Qi, presidente de negocios internacionales de China Gezhouba Group Co. Ltd.; Liu Huailiang, presidente de China Gezhouba Internacional Ltd.; Liu Wu, gerente general de China Gezhouba No.1 Engineering Co. Ltd.; Zhang Jun, gerente general de China Gezhouba Internacional Ltd.; Zhang Xiao Rui, director del proyecto AHRSC; y Fu Ang, director de la oficina administrativa de China Gezhouba Internacional Ltd.

Por el lado argentino, estuvieron junto al Ministro, la secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales de Mecon, Marco Lavagna, y el titular de Enarsa, Agustín Geréz.