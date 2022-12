Sequía y FMI ¿dos escollos peligrosos para la deuda en dólares en 2023?

El Ministerio de Economía espera que, este jueves, el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la revisión del tercer trimestre y gire, en ese instante, el desembolso pendiente por u$s 6000 millones. Parte de ese monto se usará para cancelar vencimientos con el organismo por casi u$S 2750 millones. El saldo ayudará a armar la estructura de compromisos de 2023: el año próximo vencen unos u$s 25.000 millones en divisa.

Los vencimientos de deuda en pesos arrastran la marca y son el principal desafío financiero que deberá afrontar el Gobierno en 2023, pero también asoman en el horizonte compromisos de capital e intereses con organismos internacionales y acreedores privados. Gran parte de esa deuda es con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su saldo está sujeto al cumplimiento del acuerdo.

los pagos de 2023

La consultora MAP estimó que, entre capital e intereses, habrá que saldar, en 2023, u$s 25.000 millones. El 76% de la deuda en moneda extranjera es con el FMI: u$s 18.800 millones. Otro 12% corresponde a pagos a otros organismos internacionales y el 12% restante, a dos pagos de la deuda reestructurada en 2020, en enero y julio.

Buena parte de la deuda con el Fondo se repaga con las divisas que el propio organismo gira ante cada revisión trimestral cumplida. Pero en 2023, el "neto" será negativo en u$s 2000 millones, ya que entrarán u$s 16.800 millones. "El gap entre los dólares que entrarían y los que saldrán quedaría compensado por el saldo positivo que dejará 2022, de casi u$s 5000 millones", aclaró Juan Pablo Ronderos, socio de MAP. "A priori, el resto de los organismos tampoco parecería un problema mayor, dado que se cubriría con desembolsos de otros organismos", agregó.

El mes pasado, al defender el Presupuesto en el Senado, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, estimó financiamiento neto positivo de organismos multilaterales por u$s 1244 millones, o 0,2 % del PBI. Este número contempla ingresos por u$s 3989 millones y pagos por u$s 2745 millones, sin FMI.

Captura de la presentación de Eduardo Setti ante el Congreso, con las necesidades financieras estimadas para 2023.

De acuerdo con esos números oficiales, habrá que pagarle al FMI u$s 18.440 millones: u$s 17.161 millones de capital y u$s 1280 millones de intereses (el Fondo postergó cualquier definición sobre los sobrecargos). Como los ingresos por el acuerdo de Facilidades Extendidas están estimados en u$s 15.478 millones, el saldo negativo ascendería a casi u$s 3000 millones, o 0,5% del PBI.

El programa financiero supone necesidades por 2,5% del PBI, para cubrir el déficit primario de 1,9% y el pago de intereses. Con la emisión monetaria para financiar al Tesoro anclada en 0,6% del PBI, el Gobierno necesita que el mercado doméstico preste por el equivalente a 2,3% del Producto. Es, coinciden los economistas, el principal desafió de 2022.

La sequía y las otras deudas

La consultora Eco Go estimó vencimientos netos, en moneda extranjera, por u$s 8000 millones en 2023. Unos u$s 2000 millones corresponden a deuda con acreedores privados. Otros u$s 6000 millones, a organismos. El dato podría atemperarse gracias a la renegociación con el Club de París, los compromisos de multilaterales de aportar más fondos y la esperada implementación del Fondo de Resiliencia que aprobó el FMI en 2021. Con esos recursos, las necesidades podrían recortarse a u$s 3500 millones.

No son números problemáticos, aunque la sequía puede complicar el panorama. Según estimaciones del analista Nicolás Sesnich, de FyO, los tres principales cultivos podrían arrimar, en 2022, u$s 37.000 millones. Es un número muy prematuro, aclaró, porque la soja todavía se encuentra en estado preliminar y se advierte que podrían recortarse 5 millones de toneladas de producción. A eso, según Eco Go, habría que sumar las necesidades de divisas del sector privado, con deudas comerciales por u$s 4000 millones.

El Banco Central debe juntar, en 2023, reservas netas por u$s 4800 millones. El número fue ratificado en la última reunión entre el Gobierno y el FMI. Menores importaciones de energía esperadas jugarán a favor, pero fuentes del Ejecutivo consideran que la meta debería renegociarse si la sequía sigue haciendo estragos, por razones de fuerza mayor.