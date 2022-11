Metas con el FMI: el dólar soja cierra 2022, cuáles son los factores que condicionan 2023

El dólar soja y el demorado, pero firme, ingreso de préstamos internacionales le permitirán al Gobierno cumplir con las metas del FMI de 2022. Si el freno de adelantos transitorios hacia el Tesoro cortó con el financiamiento monetario del déficit, la mejora en la recaudación por retenciones apuntalará el resultado fiscal y el ingreso de divisas permitirá hasta sobrecumplir la meta de reservas.

Sin embargo, en el Ejecutivo comenzaron a mirar más allá y advierten que el avance de la sequía podría obligar a renegociar la acumulación de dólares pautada para el año que viene.

Alerta por la sequía y el doble efecto negativo en reservas: por qué se gastan más dólares

El nuevo dólar soja ya es oficial: todos los detalles del decreto y cómo el Gobierno espera sumar u$s 3000 millones

La aritmética que hacen fuentes del Gabinete económico es bastante sencilla. El dólar soja tiene una garantía de ingreso de divisas del complejo agroexportador de u$s 3000 millones. A eso se sumarán u$s 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que entrarían en los próximos días.

Queda un remanente de financiamiento del Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF) y se retomará el flujo de fondos desde China para financiar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. En principio, u$s 288 millones arribarán antes de fin de año. Otros u$s 1000 millones llegarían a comienzos de 2023.

Dólar soja: expectativas y primeros números

Otras fuentes oficiales esperan que la liquidación de dólar soja sea aún más auspiciosa. Con 11 millones de toneladas sin vender o sin precio fijado, hay funcionarios que esperan que el ingreso de divisas llegue a los u$s 5000 millones. El antecedente que le juega a favor a estos optimistas es que la liquidación del dólar soja 1 pasó los u$s 8000 millones y duplicó a lo que habían comprometido las cerealeras. En las primeras horas de ventana de operaciones, se habían liquidado unos u$s 300 millones, que contrastan con los u$s 269 millones que despachó el complejo agroexportador durante toda la semana pasada.

Luego de la exportación récord de este año, la sequía condicionará la meta de acumulación de reservas.

El Banco Central espera que la demanda de divisas de diciembre ronde los u$s 1000 millones, lo que dejaría un saldo acumulable de al menos u$s 2000 millones. Así, el Gobierno cumpliría la meta 2022, que en octubre se renegoció y bajó de u$s 5800 millones a u$s 5000 millones de reservas netas.

Fuentes de dólares

La libre disponibilidad de u$s 5000 millones del swap chino, que se perfeccionará en estos días, corre por otro carril. Ese dinero podrá calzarse con una parte de los u$s 8000 millones de déficit comercial anual con China, a una tasa conveniente. No sumará reservas netas de forma directa, pero permitirá canalizar una parte de la demanda de divisas.

La holgura con la que se cumpla ese objetivo principal del acuerdo con el Fondo será clave para lo que viene. Funcionarios de Economía y del Banco Central ya hacen cuentas sobre el impacto de la sequía. Con el trigo ya jugado, la expectativa se posa sobre lo que pueda pasar con la soja y el maíz. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la siembra de estos dos cultivos se encuentra 40% por debajo de los niveles de hace un año. Los números son precarios y cambian semana a semana, pero algunos consultores especializados aventuraron que las pérdidas pueden rozar los u$s 5000 millones.

Del otro lado, el oleoducto Trasandino, para exportar hidrocarburos a Chile, generaría u$s 1800 millones anuales. Y el Gobierno sigue optimista con la implementación a tiempo del gasoducto Néstor Kirchner para ahorrar en importaciones de gas.

El impacto de la sequía para 2023

La falta de lluvias condicionará la meta de acumulación de reservas de 2023, de u$s 4800 millones. "Habría que revisarla", advirtió una alta fuente oficial. Ante esta eventualidad, el Gobierno apelará al factor climático para conseguir la venia del Fondo Monetario Internacional. Y reforzará el compromiso de cumplir con las metas de emisión y de déficit fiscal, incluso en año electoral.

La acumulación de reservas es la meta principal que defiende el Fondo, porque supone que de ahí saldrá la capacidad de repago del crédito de facilidades extendidas por u$s 44.000 millones.

Viaje a Washington

Estas discusiones, sin embargo, quedarán para más adelante. Este lunes por la noche viajaba a Washington una delegación del Gobierno a ratificar el cumplimiento de las metas del tercer trimestre y asegurarse el desembolso de u$s 5900 millones antes de que el FMI entre en su receso invernal, a mediados de diciembre.