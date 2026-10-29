La sesión será una nueva prueba para el oficialismo en la recta final del período de sesiones ordinarias.

Marina Mercante: las claves de la negociación para abrir el cabotaje a buques extranjeros

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará este jueves avanzar con tres proyectos en el Senado, en una sesión que comenzará a las 14 y que tendrá como ejes el Régimen de Incentivo para Inversiones Regionales (RIIR), el Mercado de Carbono y la reforma de la Ley de Salud Mental.

La sesión será una nueva prueba para el oficialismo en la recta final del período de sesiones ordinarias, con una agenda que deja afuera, por ahora, uno de los proyectos que Bullrich buscaba convertir en ley: las modificaciones a la Ley de Patentes, impulsadas en el marco de los compromisos asumidos con Estados Unidos.

El objetivo de Bullrich para este jueves es aprobar las tres iniciativas que sí llegaron al temario y, al mismo tiempo, mantener abierta la negociación con las provincias para destrabar Patentes. Según fuentes parlamentarias, no se esperan mayores dificultades para avanzar con los proyectos incluidos en la sesión.

El primer tema será el RIIR, una iniciativa que apunta a establecer un régimen de incentivos para inversiones consideradas relevantes y que ya cuenta con dictamen. Luego será el turno del proyecto que establece un marco regulatorio para el mercado voluntario de carbono.

El último proyecto será la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que reúne modificaciones sobre directivas anticipadas, régimen de internaciones, órganos de revisión y abordaje de las adicciones. El oficialismo había acelerado su tratamiento en comisión con el objetivo de llevarlo al recinto antes del cierre del período ordinario.

De esta manera, Bullrich busca cerrar una sesión con tres leyes aprobadas y sostener el funcionamiento del Senado mientras continúa la negociación por las iniciativas que todavía no tienen los consensos necesarios.

Patentes, el proyecto que quedó pendiente

El principal pendiente para el oficialismo es Patentes. La iniciativa había sido colocada entre las prioridades de Bullrich para esta etapa del Congreso, pero finalmente no fue incluida en el temario de este jueves.

El proyecto incorpora las modificaciones introducidas durante su tratamiento en Diputados y forma parte de los compromisos que el Gobierno busca cumplir en su relación con Estados Unidos.

El problema, según explicaron voces de la jefatura del bloque oficialista, no está centrado exclusivamente en el contenido de la reforma. Algunas provincias mantienen trabado el acompañamiento debido a las deudas que Nación mantiene con los gobiernos provinciales.

Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro Fundación Faro (X)

En ese marco, desde el oficialismo describen que las provincias tienen “embargadas” sus voluntades para acompañar el proyecto hasta que el Gobierno avance con los pagos pendientes.

La discusión por Patentes vuelve así a quedar vinculada a una negociación más amplia entre la Casa Rosada y los gobernadores. Bullrich deberá mantener abierto ese canal si pretende llevar la iniciativa al recinto en las próximas semanas.

La agenda que busca ordenar Bullrich

La sesión de este jueves le permite al oficialismo avanzar con una parte de la agenda que había planteado para el tramo final del año. RIIR, Mercado de Carbono y Salud Mental son los tres proyectos que llegaron al recinto con los acuerdos necesarios para ser tratados.

El movimiento también se da mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en otros frentes del Congreso, entre ellos el Presupuesto 2027 y la eliminación de las PASO, dos de los principales objetivos de la Casa Rosada para el último tramo de las sesiones ordinarias.

Claudio Fanchi/NA

En paralelo, los bloques del Senado impulsarán un proyecto para que el jefe de Gabinete concurra a la Cámara alta a brindar su Informe de Gestión. Finalmente, según trascendió, la visita quedó prevista para el 25 de noviembre, por lo que no formará parte de la sesión de este jueves.

Bullrich, mientras tanto, buscará mostrar este jueves que el Senado mantiene una agenda activa, con tres proyectos de ley para aprobar y una negociación todavía abierta por Patentes.