Las entidades del sistema financiero están obligadas a notificar mensualmente a la autoridad fiscal cuando el acumulado de depósitos en efectivo supere los 15 mil pesos mensuales.

La reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se trató en el Senado y se incorporó un cambio al texto que había aprobado previamente la Cámara de Diputados. Por esta razón, la modificación regresará a San Lázaro para que los diputados determinen si la aceptan o la rechazan.

La aprobación de la Ley de Ingresos puso fin a una sesión de aproximadamente siete horas, durante la cual los senadores analizaron los tres ordenamientos que conforman la política de ingresos para 2027. Fuente: Cámara de Diputados Cámara de Diputados

En la votación final, la Ley de Ingresos recibió 73 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención. Los artículos que fueron reservados durante la discusión fueron aprobados en los términos establecidos en el dictamen, por lo que el decreto fue enviado al Ejecutivo federal.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, declaró aprobado el decreto en lo general y en lo particular y señaló que sería remitido al Ejecutivo para los efectos correspondientes del artículo 72 constitucional.

¿Por qué la reforma al ISR regresará a la Cámara de Diputados?

El Senado aprobó una modificación a la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta presentada por el diputado de Morena Emmanuel Reyes Carmona y suscrita por el senador del mismo partido Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El cambio incorpora a determinadas empresas de los sectores automotriz y gasolinero dentro de la lista de contribuyentes que estarán exceptuados de las restricciones a las deducciones autorizadas.

Estas limitaciones comenzarán a aplicarse a partir del ejercicio fiscal de 2027 a empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.

Debido a que la Cámara alta modificó el texto que había aprobado originalmente la Cámara de Diputados, la reforma al ISR deberá regresar a San Lázaro. Los diputados tendrán que determinar si aceptan la modificación realizada por los senadores o si la rechazan.

De esta manera, mientras la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos avanzaron sin cambios al Ejecutivo federal, la reforma al ISR todavía deberá completar el proceso legislativo.

Oposición cuestiona las estimaciones económicas

Durante el debate en el Senado, legisladores de oposición cuestionaron distintos aspectos del paquete de ingresos, entre ellos:

Nivel de endeudamiento previsto para 2027

Transparencia en el destino de los recursos obtenidos mediante combustibles

Combate al llamado huachicol fiscal

Apoyos destinados al sector del autotransporte

En el registro de la sesión se contabilizaron al menos 15 reservas promovidas por integrantes del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM. Ninguna de estas propuestas modificó el contenido final de la Ley de Ingresos, debido a que fueron desechadas o no admitidas para su discusión.

La senadora del PAN Guadalupe Murguía Gutiérrez cuestionó las previsiones económicas utilizadas para elaborar el paquete fiscal y sostuvo que las estimaciones de crecimiento no reflejan, desde su perspectiva, las condiciones actuales de la economía mexicana.

La legisladora atribuyó el bajo crecimiento a la incertidumbre que, afirmó, las decisiones del Gobierno generaron entre los inversionistas.

Por parte de Morena, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández rechazó que las estimaciones de ingresos dependan exclusivamente del comportamiento de la economía.

El legislador sostuvo que la propuesta también contempla acciones destinadas a incrementar la recaudación mediante: