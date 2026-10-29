Qué es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes que busca aprobar el Gobierno

El Senado debatirá este jueves un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR). Si obtiene media sanción en el Senado, deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa, impulsada por el senador Eduardo Vischi, apunta a empresas de tamaño intermedio que quedan fuera de los umbrales del RIGI.

Además, contempla beneficios impositivos como la amortización acelerada en Ganancias y la devolución de créditos fiscales en IVA, y deja fuera del régimen a las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio.

Se trata de un régimen destinado a empresas que superen los límites correspondientes a la categoría de mediana empresa tramo 2 y que realicen inversiones productivas por un mínimo de u$s 12 millones.

Un régimen para el segmento que queda “fuera” de otros esquemas

Al presentar la iniciativa de su autoría, Vischi explicó que el proyecto busca cubrir un segmento de empresas que no encuentra respuesta en otros regímenes de promoción vigentes.

“Quedaba un bache de inversores con posibilidades de desarrollar fundamentalmente las economías regionales”, señaló el senador.

El objetivo, precisó, es “promover proyectos de desarrollo industrial, agregado de valor a las materias primas y fortalecimiento de las cadenas productivas, especialmente en las economías regionales”.

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En ese sentido, el legislador remarcó el impacto esperado en “el desarrollo productivo, las exportaciones, el empleo y la posibilidad de generar más riquezas”.

Puntos clave del RIIR: amortización acelerada y adelanto del IVA

Entre los beneficios centrales, el proyecto contempla:

amortización acelerada en el para nuevos bienes y equipamientos destinados a actividades productivas, con especial consideración para las inversiones en riego agrícola y eficiencia energética. La Impuesto a las Ganancias para nuevos bienes y equipamientos destinados a actividades productivas, con especial consideración para las inversiones en riego agrícola y eficiencia energética.

Devolución anticipada de créditos fiscales de IVA, una vez transcurridos tres meses desde su generación.

Alcanza a las inversiones productivas a la adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, excluidos los automóviles, y a la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas.

Vischi aclaró que el esquema no implica una reducción de impuestos, sino el adelanto de recursos para facilitar su reinversión. “Ese beneficio apunta no a cobrar menos impuestos, sino a adelantar recursos para que puedan ser, de alguna forma, reinvertidos en la misma producción”, afirmó.

Según se apuntó, el proyecto excluye expresamente las inversiones de carácter especulativo y concentra los beneficios en actividades productivas y en el fortalecimiento de las cadenas de valor.

“ Este proyecto veda todo tipo de inversión que tenga que ver con la especulación ”, sostuvo el senador.

El proyecto también impide que una misma inversión acumule los beneficios del RIIR con los del RIGI u otros regímenes de incentivos.

Qué inversiones contempla

El texto de Vischi considera inversiones productivas a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, con excepción de los automóviles, siempre que sean amortizables en el Impuesto a las Ganancias.

Asimismo, incluye las obras destinadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el país.

Del proyecto, quedan excluidas las inversiones en activos financieros, de portfolio y bienes de cambio .

Como excepción al piso general de u$s 12 millones, el proyecto permite acceder al régimen, sin importar el monto invertido, para sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes.