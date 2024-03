Importaciones: el SEDI funciona pero el foco está en el pago, cuáles son las alternativas

La nueva política de agilización y facilitación del comercio que generó amplia expectativa en el sector privado no es ajena a los datos negativos que arroja la economía con caídas en el mercado interno que, según advirtió el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), no se compensan con mayores exportaciones.



En ese sentido, en la transición del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) al control estadístico (SEDI) que alzó las barreras para ingresar bienes del exterior, fuentes del sector privado advierten por una merma de 35% en el nivel de solicitudes al contrastar las solicitudes de enero y febrero.

El dato extraoficial, coincide con el panorama de "récord de empresas con caída de producción" que pintó la primera encuesta del Centro de Estudios de la UIA sobre Indicadores industriales y expectativas, con información que aportaron 700 empresas en la segunda quincena de febrero .

La situación predominó en los 12 sectores industriales relevados. El 61% de las empresas mostró caídas (vs el 45% en enero 2023) mientras que solo el 9% tuvo subas.

Pese a alcanzar un tipo de cambio más competitivo, el desplome del mercado interno no fue compensando por las ventas al exterior. El 69% informó caída en sus niveles de ventas internas (vs el 46% en enero 2023) en tanto que las exportaciones disminuyeron para el 41% de las empresas.

En consecuencia, desde CEU - UIA reflejaron una pérdida de puestos de trabajo por segundo mes consecutivo que, en febrero, cayó en el 21% de las firmas encuestadas. Se trata del valor más alto de la serie.

Apertura con limitaciones

Entre los principales problemas, aunque el Bopreal y el acceso a dólar oficial para cancelar saldos de gasta u$s 500.000, generaron alivio, la deuda comercial continúa afectando el ritmo de la actividad de los sectores que demandan insumos y piezas del exterior.

En números, un 74% de las empresas indicó que no obtuvo acceso al MULC en los últimos días y, entre las que accedieron existe una "disparidad significativa" ya que el 71% de las grandes lo logró y sólo el 24% de las pequeñas y medianas empresas lo obtuvo.

Sin embargo, en general, el 73% del total de empresas indicó que continúan las dificultades para acceder a compras de insumos del exterior.

"En general, las SEDI se están aprobando", coinciden empresarios, despachantes de aduana y asesores en comercio internacional y destacan los últimos cambios que introdujo la Secretaría de Comercio como la eliminación de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que exigía a los fabricantes e importadores de textil, prendas y calzados y de la declaración jurada de uso idóneo para materiales eléctricos, entre otros.

Aun así, las limitaciones para importar persisten. "La cuestión principal hoy es el tema del pago", explicó Yanina Lojo, especialista en Comercio internacional y describió que "cómo no se puede pagar anticipadamente muchas empresas no están consiguiendo financiamiento en el exterior y por ende no les entregan mercadería ".

La "deuda vieja" todavía afecta el flujo de pedidos en las empresas. "Algunas firmas estaban muy comprometidas por todo lo que sucedió en 2023, y ahora están recurriendo a las herramientas que se brindaron para cancelar las obligaciones con los proveedores pero, hasta que no terminen de pagar, los exportadores no autorizan nuevos embarques", detalló.

Por otro lado, Eduardo Rotbard, titular de IntegraComex advirtió sobre un error que cometen los importadores al realizar la solicitud que se está volviendo frecuente y genera demoras. "Como ahora se agilizaron los plazos de autorización, cuando al menos un ítem lleva reglamentos técnicos se equivocan y esto genera un problemón porque mandan a buscar la mercadería a un depósito fiscal y resulta que no cuentan con esa aprobación que lleva unos 30 días", planteó.