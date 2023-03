Se voto la continuidad del acampe piquetero: hasta cuándo seguirá cortada la 9 de Julio

Las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) votaron recién por "unanimidad" continuar, al menos hasta mañana a la mañana, con el acampe sobre la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, una protesta iniciada hoy por los recortes en el plan Potenciar Trabajo que fueron ratificados esta mañana por la titular de la cartera, Victoria Tolosa Paz, en los casos de falta de validación de los datos.



La protesta, que se inició ayer a la tarde y en principio se extenderá hasta mañana miércoles, afecta el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires desde la avenida Corrientes hasta San Juan.

"Desde este acampe, desde esta Unidad Piquetera, hemos debatido una propuesta de darle continuidad hasta el día de mañana a este acampe piquetero", introdujo Eduardo Belliboni, lider del Polo Obrero y convocó a votar bajo la típica modalidad asamblearia, mano alzada por tres opciones: a favor, en contra y abstenciones.

"Por unanimidad continúa en el acampe piquétero", sentenció.



Tras la votación a favor de seguir, el dirigente, a quien irónicamnte apodan "Chiquito" por su tamaño, pidió a las "cámaras que registren a los delegados y responsables de asambleas, que están también también por la lucha por la libertad de los compañeros presos en Mendoza".

Las organizaciones piqueteras mantuvieron hoy el acampe -con el Metrobús liberado- a pesar de las altas temperaturas a la espera de "una respuesta de la ministra" de Desarrollo Social, que no llegó hasta ahora.



"El acampe va a seguir hasta las 11 de mañana, a menos que haya antes alguna reunión o resolución de los temas que estamos reclamando como la mercadería, las herramientas o la validación de datos", había afirmado antes el referente de Libres del Sur, Sebastián Martino, en declaraciones a Télam.

Por su parte, la ministra confirmó que mañana -vencido el plazo para la validación de identidad- se avanzarán en la anulación de 85 mil Potenciar Trabajo y 20 mil del Nexo, según precisó en una entrevista que brindó a la radio FM Urbana Play.

Con respecto a la movilización y acampe, la ministra expresó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal"; y sentenció: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".



Además, reiteró el pedido al referente de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliiboni, de que "traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera" para realizar la validación de identidad obligatoria para continuar siendo beneficiarios del programa.

En el envío a la prensa, Belliboni pegó una imagen de la nota que le enviaron a la funcionario, para cruzarla también en relación a la ausencia de un pedido formal.