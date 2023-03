Dardo por el Potencial Trabajo: "Se enojan porque dejan de cobrar", dijo Tolosa Paz

Grupos piqueteros cortan desde el lunes la Avenida 9 de Julio y amenazan con mantener la medida al menos hasta el miércoles mientras reclaman que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz , los reciba.

El Polo Obrero, la Unidad Piquetera y Barrios de Pie-Libres del Sur dispusieron carpas en torno al edificio de Desarrollo Social por la baja de planes del Potenciar Trabajo y el impacto de la crisis económica y, desde entonces, vuelan declaraciones cruzadas entre sus referentes y Tolosa Paz.

Acampe piquetero en CABA: hasta cuándo dura y qué calles están cortadas

En esta línea, este martes la titular de la cartera estatal apuntó contra Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero , en diálogo con Radio Urbana y desmintió que este se encuentre abierto al diálogo.

"No hay petitorio, no hay pedido de solución. No piden una audiencia", evidenció. Y remarcó: "Históricamente en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hay una movilización hay una entrega de un petitorio".

En este sentido, aseguró que los reclamos de los piqueteros al Gobierno giran en torno del dinero que solicitan "para organizar semejante traslado de personas, acampe, viandas, baños químicos, camión, trailer", enumeró Tolosa Paz.

"Lo que él [Eduardo Belliboni] busca es una posición política de un sector de la izquierda", denunció la ministra. En contraste, Belliboni asegura que los grupos piqueteros ponen "sobre la mesa los problemas sociales que hay en la Argentina".

Respecto al conflicto por las bajas del programa Potenciar Trabajo que llevará a cabo Desarrollo Social tras la auditoría realizada en los últimos meses, la funcionaria remarcó que ni existe "ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas de Potenciar". "Tenemos una decisión firme", enfatizó.

Tolosa Paz también se expresó respecto a la posibilidad de reveer los casos de los beneficiarios que fueron dados de baja por irregularidades: "Le decimos a Belliboni que traiga las personas y las damos de alta. Con acampe en la calle y la gente de rehén no lo vamos a recibir",

Corte total en la 9 de Julio: piqueteros iniciaron un acampe por tiempo indeterminado

Sin embargo, la ministra considera que el referente piquetero no reclama por los casos en sí, sino por el dinero que perderá el Polo Obrero por estas bajas al dejar de cobrar la comisión del 2% que la entidad les cobra a estos 12.700 beneficiarios todos los meses.

Así lo explicó: "De las personas que dimos de baja, hay 12.700 son de Unidad Piquetera. El enojo que tiene Belliboni es que deja de cobrar el 2%. Deja de percibir hoy $ 9 millones mensuales, que es la comisión de 2% que él cobra de esos planes que a partir de mañana vamos a dar de baja", aseveró Tolosa Paz.

Y, para cerrar, enfatizó nuevamente: "Esta ministra le está diciendo a Belliboni que traiga las personas. Así como trae gente para el acampe en colectivos, que los traiga al Ministerio, si dijeron hace un mes que los conocían".