El personal de casas particulares inicia 2026 con una nueva escala salarial, tras el último acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Los valores impactan en los sueldos que se pagan en enero, correspondientes al trabajo realizado durante diciembre de 2025.

La actualización incluye un aumento del 1,3% sobre los salarios básicos y la continuidad de un bono no remunerativo, que se liquida según la cantidad de horas trabajadas.

¿Qué cambios trae la nueva escala salarial para empleadas domésticas en 2026

El incremento vigente forma parte del tramo final del acuerdo paritario del sector. La suba se calcula sobre los haberes de diciembre de 2025 y, por el momento, no hay confirmación oficial de nuevos aumentos para los meses siguientes.

Además del salario básico, continúan vigentes los adicionales obligatorios previstos por el régimen de trabajo en casas particulares.

¿Cuáles son los salarios por categoría en enero de 2026?

Los valores fijados establecen montos diferenciados según la categoría laboral y la modalidad de contratación (con retiro y sin retiro).

Supervisor/a

Con retiro: $ 471.956,01 mensuales | $ 3.783,33 por hora

Sin retiro: $ 525.712,99 mensuales | $ 4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

Con retiro: $ 438.475,56 mensuales | $ 3.582,79 por hora

Sin retiro: $ 488.091,78 mensuales | $ 3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $ 427.821,61 mensuales | $ 3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $ 427.821,61 mensuales | $ 3.383,54 por hora

Sin retiro: $ 476.755,68 mensuales | $ 3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

Con retiro: $ 384.713,01 mensuales | $ 3.135,99 por hora

Sin retiro: $ 427.821,61 mensuales | $ 3.383,54 por hora

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo mínimo:

Antigüedad: adicional del 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.

Zona desfavorable: extra del 30% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones.

¿Cómo funciona el bono no remunerativo en 2026?

Junto con la actualización salarial, se mantiene el bono no remunerativo acordado en paritarias. Este adicional:

Se liquida según la cantidad de horas trabajadas

No depende de la categoría

No integra el salario para aportes ni contribuciones

¿Habrá nuevos aumentos para empleadas domésticas en los próximos meses?

Por ahora, este incremento del 1,3% es el último aumento salarial confirmado. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no anunció nuevas revisiones, aunque la escala podría volver a analizarse según la evolución de la inflación y el contexto económico.