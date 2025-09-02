Se despiden las jubilaciones: desde septiembre, no cobrarán los que no cumplan estos requisitos

En concordancia con lo establecido en marzo, el Gobierno vetó la decisión del Congreso de prorrogar la moratoria previsional establecida en la Ley 27.705, por lo que un importante grupo de personas no podrá acceder a la jubilación.

Según detalla la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en su sitio web, quienes desean solicitar la jubilación deben cumplir con la edad mínima requerida y contar con 30 años de aporte.

Sin embargo, quienes cumplen la edad jubilatoria a partir de marzo y no tienen la cantidad de años de aporte requeridos, no podrán acceder al retiro . Sí podrán solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima.

¿Cuántos años se debe trabajar para solicitar la jubilación?



Sin la prórroga de la moratoria, el plan de pagos previsional otorgado por ANSES perdió vigencia desde el 23 de marzo. A partir de esta fecha, quienes no cuentan con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), solo podrán acceder a la PUAM desde los 65 años y recibir el 80% del haber mínimo sin derecho a la pensión por viudez.

Por otro lado, si reúnen los requisitos de edad (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) y los 30 años de aportes, pueden iniciar tu trámite de jubilación.

Jubilados ANSES.

Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2024, 427.505 personas accedieron al régimen jubilatorio . De ese monto, 313.950 nuevas jubilaciones fueron otorgadas mediante moratoria.

Este beneficio estaba dirigido a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años que no alcanzaron a completar sus aportes cuando llegaran a la edad jubilatoria para que pudieran acceder a un plan de pagos de hasta dos años con la ANSES.

Es oficial | Confirman un feriado en septiembre y ese día no habrá clases en todo el país

PUAM: ¿qué es y cómo solicitar el trámite?



La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un beneficio de la ANSES destinado a personas de más de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. El trámite para solicitarla es gratuito, con turno y presencial.

Quienes cobran esta pensión tienen acceso a una cobertura de salud y servicios de PAMI. Además, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, la Asignación Universal por Cónyuge y a la Ayuda Escolar Anual.

Los requisitos para cobrar PUAM de ANSES

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país, o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión, ni seguro de desempleo.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Para realizar el trámite se debe ingresar a Mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social y solicitar un turno en una oficina de ANSES.