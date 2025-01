El Gobierno fue contundente y decidió quiénes no podrán jubilarse en 2025

En marzo de este año finalizará el "Plan de pago de deuda previsional" , la moratoria con más peso actualmente, que permitió que se pudieran concretar nueve de cada 10 nuevas jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El Gobierno adelantó que no renovará ese plan, que faculta el retiro a personas que no tienen los 30 años de aportes necesarios y genera preocupación en quienes están cerca de la edad de retiro. Es importante considerar que el trabajo "no registrado" o "en negro" supera el 30% en la Argentina.

Atención jubilados y pensionados: con bono y aumento, ¿cuánto cobro en enero?

Afuera pensiones: el Gobierno agregó un nuevo requisito y dará de baja a todas las personas que no lo cumplan

En medio de este contexto, resulta crucial consultar la historia laboral para poder conocer si se cumple con la cantidad de aportes requerida para alcanzar la jubilación.

Cómo consultar la historia laboral

Todas las personas pueden conocer en detalle los aportes de sus años trabajados, que servirán para iniciar el trámite jubilatorio.

La consulta puede realizarse en el sitio web oficial de ANSES,

Cliquear en el apartado mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social,

Ingresar a la sección Trabajo,

Consultar Historia Laboral.

Allí se puede acceder a información acerca de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores de los trabajadores en relación de dependencia, así como de los períodos registrados y las remuneraciones percibidas por trabajadores autónomos o monotributistas.

La historia laboral puede ser descargada para imprimirla fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma de personal de ANSES.

Para más detalles sobre los requisitos, consultar aquí.

PUAM: quiénes pueden pedir la pensión

Las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión pueden gozar de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si cumplen con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más,

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años,

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor,

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

PUAM: cuánto cobro en enero 2025

En enero de 2025, el monto de la PUAM quedó establecido en $282.725,61. Este importe incluye el aumento del 2,43% determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2024, además del bono extraordinario de $70.000 que se otorga a quienes perciben haberes mínimos o prestaciones relacionadas, como la PUAM.