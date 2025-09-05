Murió la Ley de Alquileres: desde septiembre, los inquilinos pagarán un monto adicional en su contrato

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos los inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de julio. Este porcentaje será fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Alquileres en CABA: cuánto cuesta un 2 ambientes en cada barrio de Buenos Aires

Aumento de alquileres en septiembre



El organismo reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, el cual ascendió a 1,9%. De esta forma, durante el año se acumuló una variación de 17,3%.

Estos porcentajes serán determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Alquileres en septiembre 2025.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC



Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en abril de este año a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasará a pagar un total de $ 318.000.

Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días

Adiós a la deuda con tarjeta: desde septiembre, ya no tendrás que pagarla y quedará prescripta

Fecha Valor Índice Mes Anterior (%) Acumulado (%) 2025-04-01 8.585,608 2,78 % 2,78 % 2025-05-01 8.714,487 1,5 % 4,32 % 2025-06-01 8.855,568 1,62 % 6,01 %

Aumento de alquileres por ICL



El Índice de Contratos de Locación logró mantener una tendencia decreciente a partir de septiembre de 2024. De esta manera, los aumentos aplicados a este tipo de contratos fueron más moderados.

En agosto, los contratos firmados bajo la vieja reglamentación que se actualicen este mes tendrán una suba interanual de 55,67%. Se trata del porcentaje más bajo en los últimos tres años y casi 11 puntos porcentuales menos que en junio.

El último dato que quedó por debajo de este umbral había sido en septiembre de 2022, cuando el ICL escaló un 64,67%.