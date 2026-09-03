Se despide a la AUH en septiembre: el Gobierno cambió un requisito clave y estos beneficiarios quedarán fuera del cobro.

El Gobierno nacional fijó por decreto la evolución que tendrá el salario mínimo desde septiembre hasta abril, cambio que afecta de forma directa a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se debe a que uno de los principales requisitos para acceder a la prestación pagada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es percibir ingresos menores a un salario mínimo.

Este requisito clave fluctúa según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que se aconseja mantenerse atento al piso salarial para no perder el cobro del beneficio.

Cambia un requisito clave para cobrar la AUH en septiembre

Los beneficiarios de la asignación deben cumplir una serie de requisitos mes a mes para acceder a los cobros. La página oficial del organismo señala que los prestatarios no podrán tener ingresos superiores al mínimo.

Durante septiembre, no podrán cobrar quienes más de $ 383.800. Además del tope de ingresos, se deberán cumplir los siguientes puntos:

No contar ingresos en concepto de prestaciones contributivas, no contributivas, nacionales o provinciales

Ser trabajador no registrado con ingresos menores al salario mínimo

Ser monotributista social

Ser empleada doméstica incorporada al Régimen Especial correspondiente.

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia

Vivir en Argentina

El hijo podrá tener hasta 18 años (sin límite de edad en caso de discapacitados)

Contar con DNI

Se despide a la AUH en septiembre: el Gobierno cambió un requisito clave y estos beneficiarios quedarán fuera del cobro.

Cuánto cobra AUH con el nuevo aumento en septiembre

Durante septiembre se aplicará un incremento de 2,11%, porcentaje derivado de la inflación registrada por el INDEC en julio.

De esta manera, quedará un valor general de $ 154.031 y del total se acreditará el 80% equivalente a 123.224.

Calendario de pagos de septiembre

Los titulares de la AUH cobrarán según la terminación de DNI en septiembre. El mismo se liquidará de la siguiente manera: