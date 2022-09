¿Se demora el visto bueno del FMI?: con fuertes vencimientos la próxima semana, cuándo llega el próximo giro

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se prepara para aprobar mañana a nivel de staff la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas con la Argentina, que luego deberá pasar por el directorio para oficializar el próximo giro. "Los equipos siguen discutiendo en este momento", indicó el portavoz del FMI, Gerry Rice, que anticipó que finalizar la evaluación podría demandar "un par de días" más. En Economía esperaban el visto bueno para este viernes.

Luego llegará el turno del directorio, que podría analizarlo en un plazo de dos semanas, pero antes vencen pagos por más de u$s 2500 millones. " El cumplimiento de los pagos está siendo manejado por el Gobierno con normalidad ", respondió Rice ante una consulta de El Cronista sobre si pueden aplazarse los vencimientos.

Kristalina Georgieva del FMI habló sobre la Argentina, Sergio Massa y cómo ve al Gobierno



Cumbre Massa y Georgieva: ¿Argentina aprobó las metas con el FMI?



La Argentina enfrenta vencimientos la semana que viene por u$s 950 millones de intereses el 21 y un pago de capital por u$s 1850 millones el 22 para los que necesita el próximo desembolso del FMI, por u$s 4100 millones . A comienzos de octubre también deberá cancelar otros u$s 1355 millones de acuerdo con los datos del estudio Broda.

Massa se reunió con Georgieva el lunes y esperaba la aprobación del staff para este viernes

En las últimas semanas, sin embargo, el dólar soja permitió sumar un colchón a las reservas del BCRA. El saldo de las compras del Central acumula u$s 1600 millones mientras que hay un remanente de derechos especiales de giro (DEG) para cubrir parte de los pagos.

En las últimas declaraciones públicas, en tanto, el Fondo destacó el alineamiento del Gobierno con el acuerdo, algo que antes estaba en dudas. ¿Qué cambió? "Georgieva destacó el compromiso de Massa con el programa, la composición del equipo, con el presidente del Banco Central. Se ve un socio con el que se puede trabajar bien y eso es importante para tener progreso", aseguró Rice.



riesgo de recesión

lo que caracterizamos como una desaceleración global se intensificó. Desde la última revisión de las proyecciones económicas del FMI, con la guerra y temas de abastecimiento global, provisión de gas a Europa, lockdown por el Covid en China, los mercados globales más endurecidos y con un dólar más apreciado, los indicadores de alta frecuencia apuntan a una pérdida del momentum en el tercer trimestre, con un aumento de la inflación global.

Gerry Rice, el portavoz del Fondo Monetario Internacional dio su última rueda de prensa

Los riesgos a la baja siguen dominando las proyecciones con un "grado tremendo de incertidumbre que necesita tenerse en cuenta", indicó Rice.



nueva línea del fmi por alimentos

"Estamos desplegando todas las herramientas del FMI para hacer frente a los desafíos de la economía", aseguró Rice. Se desembolsaron u$s 268.000 millones desde el principio de la pandemia en asistencia . Desde el inicio de la guerra en Ucrania se recibieron 16 pedidos de distintos países y se desplegaron u$s 87.200 millones" , además de la asignación de derechos especiales de giro por u$s 650.000 millones que se realizó el año pasado y que sumaron u$s 4300 millones para la Argentina.

El FMI prepara un nuevo instrumento, el "Food shock window", de asistencia a través de un financiamiento de emergencia. Está a la espera de la aprobación del directorio

El Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad (RST en inglés) del FMI, que prevé financiamiento a 20 años de plazo y con 10 años de gracia, se pondrá en marcha con unos u$s 45.000 millones iniciales y se volverá operable a partir de la reunión anual en octubre próximo.