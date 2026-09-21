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Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal II en el Congreso la semana pasada, este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió nuevamente el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

La decisión se oficializó a través de la Resolución General 5898/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de Andrés Edgardo Vázquez, titular del organismo.

Se trata de la cuarta vez que ARCA extiende el plazo para presentar Ganancias 2025 a la espera de la aprobación de la ley que modifica el Régimen de Inocencia Fiscal, lo que finalmente ocurrió la semana pasada.

Es que el pasado jueves el Senado convirtió en ley la norma que permitirá a más contribuyentes adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).

Este sistema, que se puso en marcha con la ley de Inocencia Fiscal original y ahora se ampliará a más contribuyentes, reduce la carga administrativa de la presentación del gravamen al eliminar la declaración de patrimonio y consumos, entre otros beneficios.

El Cronista

Sin embargo, aún resta que el Ejecutivo promulgue la ley y que ARCA efectúe las modificaciones administrativas necesarias para que la modificación a la norma se ponga en marcha.

Por ende, la entidad definió volver a extender el plazo de presentación de Ganancias hasta el próximo martes 13 de octubre.

Como particularidad, el vencimiento del pago del período fiscal 2025 se mantuvo el pasado 27 de julio, por lo que este ya debería haber sido ingresado por los contribuyentes a los que les correspondiese.

Según la Resolución, el beneficio busca “facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias” de los contribuyentes.

Es que, tras la aprobación en ambas cámaras del proyecto que busca modificar Inocencia Fiscal para incentivar a más personas a que “saquen sus dólares del colchón”, se espera que más individuos accedan al RSG.

Para ello, una vez que se promulguen los cambios, ARCA deberá modificar el aplicativo para ingresar Ganancias a través del RSG en su sitio web. Por esta razón, y a pedido de los contadores y especialistas tributarios, ARCA volvió a prorrogar el plazo para la declaración jurada del impuesto.

Impuesto a las Ganancias ARCA (imagen ilustrativa El Cronista)

Impuesto a las Ganancias: las nuevas fechas para presentar la DD.JJ.

La prórroga dispuesta por ARCA beneficia a todas “las personas humanas y sucesiones indivisas” a las que les corresponda ingresar Ganancias, “ya sea que se trate de responsables del régimen general o adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada”.

Así, dado que la fecha para el ingreso del saldo resultante del impuesto correspondiente al período fiscal 2025 ya pasó, el nuevo plazo para presentar la declaración jurada es:

Vencimiento de presentación: martes 13 de octubre;

Vencimiento de pago (ya cerrado): 27 de julio.

Cabe señalar que, dado que la fecha de vencimiento y de pago quedaron separadas este año, no todos los contribuyentes deberán pagar nuevamente: depende del resultado de la liquidación y de lo que ya haya sido ingresado.

Régimen Simplificado de Ganancias: quiénes pueden adherirse

El esquema está dirigido a personas humanas residentes en el país, sucesiones indivisas residentes e inscriptas en el Impuesto a las Ganancias.

Para adherirse, los contribuyentes deben contar con clave fiscal nivel 3 o superior, no registrar una CUIT con estado administrativo limitado y no estar comprendidos dentro del universo de Grandes Contribuyentes Nacionales en los períodos fiscales alcanzados por el régimen.

La adhesión se realiza desde el servicio “Sistema Registral” disponible en el portal oficial de ARCA, mediante la opción “Ganancias PH Simplificada”.