A casi nueve años de la última visita papal a Sudamérica realizada en el 2018 por el entonces papa Francisco, vuelve un papa a América del Sur. La noticia fue confirmada por el Vaticano por medio del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el periodista Matteo Bruni.

El Vaticano confirmó entonces la visita del papa León XIV a tres países de América del Sur, Uruguay, Argentina y Perú, este último es de gran importancia para el Sumo Pontífice ya que tras vivir allí por más de 20 años, se nacionalizó peruano y es también considerado como el papa peruano, en otras palabras, el Santo Padre volverá a su casa a menos de ods años de haber sido elegido como papa de la Iglesia católica.

León XIV visitará Argentina. Shtterstock

Fechas de la visita del papa León XIV a América del Sur

De acuerdo a lo comunicado desde la Santa Sede, el papa León XIV visitará América Latina del 6 al 17 de noviembre del 2026 con el siguiente itinerario para su viaje apostólico.

Del 6 al 8 de noviembre: Montevideo , Paysandú y Florida, Uruguay

Del 8 al 11 de noviembre: Buenos Aires , Córdoba y Luján, Argentina

Del 11 al 17 de noviembre: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, Perú.

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Uruguay y Argentina rompen una racha de casi 40 años sin visitas papales

La visita del papa León XIV marca un hito importante en la historia de los católicos en países como Uruguay y Argentina, estos dos países, es especial Argentina, estuvieron en el foco de la prensa durante todo el papado de Francisco dado que el Santo Padre nunca fue a estas dos naciones.

Con la llegada del papa León XIV, quien ha demostrado su especial amor por el pueblo de habla hispana, romperá con la raya de casi 40 años que un papa no los visita, siendo la última visita papal realizada por Juan Pablo II en 1987.

El papa León VIX vuelve a su segundo hogar, Perú

Perú, a diferencia de Uruguay y Argentina, sí tuvo la visita del papa Francisco en el 2018. Ahora la visita apostólica de León XIV cobra mayor significado ya que será el regreso de Robert Francis Prevost, ahora como papa León XIV.

El nuevo papa será el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost y se hará llamar León XIV durante su pontificado, según se anunció tras su elección en el segundo día de su cónclave.

El papa León XIV vivió nueve años en Chiclayo, Perú, del 2014 al 2023, a dónde llegó como administrador apóstolico de la Diócesis de Chiclayo, pueblo al que nombró y agradeció el día de su nombramiento como nuevo papá de la Iglesia Católica en el Vaticano.

Tras haber sido obispo oficial de la ciudad, en el 2015 Robert Francis Prevost recibió la nacionalidad peruana, convirtiéndose en el papa peruano. El religioso había dejado Perú en el 2023 para radicarse en Roma para ejercer el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos, ahora volverá a su pueblo Chiclayo como papa de todos los católico peruanos y del mundo.