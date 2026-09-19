En esta noticia <b>Sobre el Foro Iberoamericano</b>

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli, participó junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, de la Audiencia General con el Papa León XIV en el Vaticano.

El viaje a Roma de la comitiva argentina se da en el marco de la organización del Primer Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, que se realizará en octubre en la ciudad bonaerense, como parte de las actividades oficiales previas a la esperada visita del Sumo Pontífice en el mes de noviembre.

Durante su estadía en la Santa Sede, Asinelli y el jefe comunal mantuvieron una importante reunión de trabajo con Emilce Cuda, Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

El objetivo del encuentro fue terminar de delinear los detalles y el programa del evento internacional, que cuenta con el fuerte impulso de la CAF, y que busca fortalecer los vínculos, la cooperación y el turismo religioso en la región.

La agenda institucional en Roma incluyó, además, una ofrenda floral en los Jardines Vaticanos junto a la imagen de la Virgen de Luján .

Por su parte, el intendente Boto valoró el acompañamiento del Vaticano y remarcó que el Foro representa “un paso muy importante para seguir proyectando a Luján al mundo como centro espiritual de la Argentina”, al tiempo que subrayó el deseo de que funcione como “un espacio de encuentro, intercambio y cooperación” en torno al patrimonio y la fe.

Sobre el Foro Iberoamericano

El 19 y 20 de octubre de 2026, Luján será la sede de este espacio de encuentro coorganizado por CAF, el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño) y el municipio local.

Durante las dos jornadas, autoridades civiles y eclesiásticas debatirán sobre los desafíos de las comunidades que albergan grandes santuarios, abordando ejes como el financiamiento, los servicios públicos, las redes internacionales y la economía del desarrollo local.

El encuentro contará con representantes de más de veinte santuarios de Iberoamérica, entre ellos los de Aparecida (Brasil), Guadalupe (México), Fátima (Portugal) y Luján.