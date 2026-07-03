En esta noticia Quién es Gustavo Javier Coria, el hombre de Santilli que mantendrá el vínculo con las provincias

Tras el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, el Gobierno nacional rearmó nuevamente el organigrama de ministerios. Este viernes, mediante el DNU 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, eliminó el ministerio del Interior y transfirió sus funciones a la Jefatura de Gabinete, para que todo quede dentro de la órbita del flamante titular de la cartera.

En ese sentido, varios cargos se reacomodaron o crearon. Es el caso de Gustavo Javier Coria, que asume como vicejefe de Gabinete del Interior, nombrado por el Decreto 575/2026. Coria venía de ocupar la Secretaría de Interior del ahora exministerio.

Quién es Gustavo Javier Coria, el hombre de Santilli que mantendrá el vínculo con las provincias

Nacido en General Levalle, en la provincia de Córdoba, Coria desarrolló su carrera política en estrecho vínculo con Santilli, a quien acompaña desde hace años en distintos espacios de gestión.

Así, ocupó el cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el tiempo en que “el colo” era vicejefe de gobierno porteño.

Javier Milei y Diego Santilli en su jura como jefe de Gabinete (Prensa Presidencia)

Pero su historial en la función pública se remonta años atrás. Entre 2016 y 2018 estuvo al frente de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), etapa en la que construyó vínculos con intendentes del conurbano bonaerense de distintos espacios políticos.

En los últimos comicios provinciales fue electo legislador por la Sexta Sección, donde ocupó el quinto lugar de la lista. Sin embargo, la banca quedó en manos de María Fernanda Coitinho, funcionaria de ANSES y directora académica de la Escuela de Formación Debate y Análisis Político que conduce Miriam Niveyro.

En cuanto a su trayectoria en el sector privado, fue secretario del Directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. y estuvo al frente del área de Relaciones Institucionales de la compañía entre 2002 y 2008.

En el plano académico, egresó del Liceo Militar General Paz en 1986 y se licenció en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba en 1991. Posteriormente, efectuó estudios intensivos en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional y se desempeñó como investigador del Instituto de Teoría del Estado y Política Económica entre 1990 y 1991.