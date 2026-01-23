El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, continuaron este viernes con las reuniones federales y ya delinean el esquema final de encuentros para la próxima semana para despejar el terreno de las reformas. Según las cuentas analizadas por El Cronista, los números para que el oficialismo salga victorioso del próximo tramo de extraordinarias darían a favor del plan del oficialismo.

Esta tarde los funcionarios recibieron en la Casa Rosada al rionegrino Alberto Weretilneck, un gobernador que se quedó sin representación en el Congreso por la Boleta Única de Papel (BUP). La exsenadora y alfil del mandatario, Mónica Silva, fue quien trabó el debate electoral en el Senado en 2024 con la exigencia de eliminar el casillero de lista completa del diseño de la boleta, lo cual terminó perjudicando al oficialismo de la provincia.

Desde la elección, la Nación y Río Negro profundizaron el diálogo en materia de obra pública, especialmente en relación a las rutas nacionales. Un pedido reiterativo del gobernador es poner en marcha la ampliación del servicio del Tren del Valle, un proyecto de conectividad en la región patagónica. Pero, además, Weretilneck se mostró a favor de la Reforma Laboral.

“Los funcionarios y el gobernador coincidieron en que el proyecto de modernización laboral es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país ”, destacaron desde la Nación.

La reunión de este viernes se agendó a último momento, luego de que el ministro del Interior visitara las provincias de Salta, Neuquén y Entre Ríos en el marco de la gira federal esta semana, donde se reunió con los gobernadores Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Rogelio Frigerio.

También coincidió con la llegada de la comitiva presidencial de Davos, Suiza: pasó por Balcarce 50 la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien arribó a Buenos Aires por la mañana.

Este mes de enero, además, Santilli también estuvo en Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, donde se reunió con Ignacio Torres, Leandro Zdero, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego. Todos ellos mostraron una predisposición positiva a apoyar las reformas del Gobierno -algunos más que otros- y suman influencia en 14 diputados y 7 senadores.

Chubut (Ignacio Torres): 1 diputado + 2 senadores

Chaco (Leandro Zdero): 2 diputados + 1 senador

Mendoza (Alfredo Cornejo): 2 diputados + 2 senadores

San Juan (Marcelo Orrego): 2 diputados

Salta (Gustavo Sáenz): 3 diputados + 1 senador

Neuquén (Rolando Figueroa): 1 diputado + 1 senador

Entre Ríos (Rogelio Frigerio): 3 diputados

Río Negro (Alberto Weretilneck): sin representación.

Por otra parte, el oficialismo cuenta con una base de 95 diputados y 21 senadores que, sumados a las alianzas políticas sin tierra de algunos del PRO y radicales, juntan 105 bancas en la Cámara baja y 25 en la alta.

Solo con las provincias mencionadas, si se alinearan sin fisuras, el número escalaría a 119 bancas verdes en la Cámara baja y 32 bancas en la Cámara alta: no es suficiente para la mayoría simple pero hay más para tener en cuenta en la ecuación.

Mientras que Santilli no culminó aún con las reuniones federales y tiene previsto confirmar el lunes que viene cuáles serán los próximos gobernadores en la fila, el eje está en Misiones, donde Hugo Passalaqcua y Carlos Rovira se alinearon con el oficialismo nacional para el primer tramo de extraordinarias.

Santilli tuvo un primer encuentro en esa provincia en diciembre, y ellos sumaron votos para todas las iniciativas: el peso que tiene Misiones es de 4 diputados y 2 senadores, por lo que la balanza tomaría otro color.

Además, el vínculo profundizado con los mandatarios peronistas de Catamarca (Raúl Jalil), provincia a la que recientemente Milei le transfirió el control de una empresa minera (YMAD), y Tucumán (Osvaldo Jaldo), también son clave. En el pasado ya se convirtieron en los árbitros del Legislativo ante la resistencia de la “avenida del medio” que representa Provincias Unidas.

En este sentido también juega el peso de Corrientes, donde manda Juan Pablo Valdés, el hermano del senador y exmandatario Gustavo Valdés. Se trata, en todo el mapa de alianzas, de una de las pocas provincias que no se atreve a brindar un apoyo contundente al proyecto presentado.

Según fuentes de la gobernación, el mandatario adelantó que va a reunirse con Santilli, gremios y legisladores para “analizar la ley”. “Entiende que es necesaria una reforma laboral pero no va a apoyar nada que vaya en contra de los derechos de los trabajadores ”, dicen desde su entorno.

De esta forma, el nuevo poroteo eleva la cuenta en 13 diputados y ocho senadores. De esta manera, en Diputados el número se asegura con 132 y en el Senado 40, sin ayuda de Córdoba o Santa Fe, dos provincias centrales en el diálogo gremial.

Misiones (Hugo Passalacqua): 4 diputados + 2 senadores

Catamarca (Raúl Jalil): 4 diputados + 2 senador

Tucumán (Osvaldo Jaldo): 4 diputados + 1 senador

Corrientes (Juan Pablo Valdes): 1 diputado + 3 senadores

En la Cámara alta puntualmente se asoman varios votos del PJ más duro que tienen afinidad con Jaldo , como Sandra Mendoza y Carolina Moisés, que mostraron gestos a favor de la Rosada en diciembre con el Presupuesto 2026.

Otro gobernador pendiente es Sergio Zillioto, el crítico de La Pampa que suspendió dos veces la reunión con el ministro del Interior este mes. De todos modos, él adelantó posiciones en contra del proyecto laboral y solo cuenta con un legislador que le responde: el senador Daniel Bensusán, de UP.

No obstante, aunque la votación en general parece encaminarse a buen puerto de entrada, la particular sigue siendo la gran incógnita , ya que hay varios capítulos cuestionados incluso por los propios aliados y, si el Ejecutivo no flexibiliza las modificaciones, el terreno puede volverse fangoso.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, repiten los comunicados del Gobierno en relación a las bilaterales provinciales. La verdad se conocerá al momento de la votación.