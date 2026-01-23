El presidente Javier Milei encarará su segunda visita provincial del año a partir de este lunes, cuando recorrerá la ciudad bonaerense de Mar del Plata con su “Tour de la Gratitud”. Un día después, disertará en la Derecha Fest junto a otros referentes libertarios y conservadores.

El mandatario llegó en la mañana desde Davos, Suiza, con una demora respecto al cronograma oficial. En Casa Rosada informaron que el mandatario pasará el fin de semana en la Quinta de Olivos. El lunes ya tiene previsto trasladarse rumbo a “La Feliz” junto a su hermana, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quien además fue el candidato ganador en la provincia que gobierna Axel Kicillof en la elección legislativa nacional de 2025.

De esta manera, “El Colo” pondrá pausa a la gira federal que lleva adelante en pos de negociar las reformas de extraordinarias con los gobernadores, para ponerse su antiguo traje de campaña en búsqueda de la gobernación tras repuntar el resultado electoral de LLA en las últimas elecciones .

Se prevé que Milei y sus acompañantes encabecen la actividad por el centro de la ciudad a las 20.30 hs, según le precisaron fuentes del partido a El Cronista, en camioneta y con megáfono en mano . La esquina en donde se concentrará el recorrido sería la de Güemes y Avellaneda, pero al cierre de esta nota no lo tenían definido.

Además, también está previsto que al viaje lo acompañen otras figuras cercanas como el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, quien también tiene pretenciones de una eventual gobernación, y el exintendente marplatense y actual senador provincial, Guillermo Montenegro, quien además será orador en el festival derechista del martes 27 de enero.

De ese evento, que se realizará en el Horizonte Club de Playa, también participará el politólogo Agustín Laje, el escritor Nicolás Márquez, y los diputados Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, entre otros 25 referentes del entorno libertario.

El presidente Javier Milei participará de la Derecha Fest el martes 27 de enero en Mar del Plata

Si bien la agenda oficial solamente incluye estas dos paradas, el mundo del espectáculo podría sumar una tercera : “Milei llega el lunes 26 a Mar del Plata, hace una recorrida por la ciudad, tiene actividades oficiales y al día siguiente, el martes 27 de enero, asiste a mi show “, aseguró la actriz Fátima Florez en diálogo con A24.

Se trata de la expareja del Presidente que se encuentra realizando plena temporada en la costa y ya recibió hace semanas atrás a la senadora Patricia Bullrich, en el Teatro Roxy.

“ Le voy a contar (al Presidente) que está fantástica ”, dijo la exministra de Seguridad a la salida en aquella ocasión, aunque no confirmó asistencia del mandatario.

La senadora Patricia Bullrich en el show de Fátima Florez en Mar del Plata

La última vez que el Presidente estuvo en Mar del Plata fue en octubre del año pasado, cuando encabezó la inauguración de la planta de Lamb Weston en el Parque Industrial. Esta vez, se da en el marco del recorrido de agradecimiento por la victoria legislativa de octubre.

El “tour” comenzó en Córdoba a fines del año pasado y continuará esta próxima semana en PBA y, posiblemente, también llegue hasta Mendoza a mediados de febrero, según estimaron fuentes, aunque el dato todavía no es oficial. Además, está en evaluación que realice una visita por La Rioja, territorio de donde es oriundo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.