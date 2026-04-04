La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello desplazó de sus funciones a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, informaron este sábado fuentes oficiales a El Cronista. La decisión la tomó después de que el nombre de Massaccesi apareciera en el listado de créditos hipotecarios concedidos por el Banco Nación a distintos funcionarios. Hijo del exgobernador de Río Negro Horacio Massaccessi, había sido designado en agosto de 2024 por Pettovello, que habría decidido echarlo para aplacar cualquier tipo de controversia. En este sentido, explicaron fuentes del ministerio, la salida no responde a una irregularidad técnica en la concesión del crédito, sino a una colisión directa con la “política de austeridad” y el protocolo de “perfil bajo” que Pettovello impuso en su cartera. Según trascendió, el exjefe de Gabinete había gestionado un préstamo por un monto aproximado de $ 420 millones, una de las cifras más elevadas dentro del listado de funcionarios beneficiarios. Pettovello tomó conocimiento de la situación el pasado jueves a través de la difusión de los listados en plataformas digitales. La ausencia de una consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia política de acceder al financiamiento, sumado al hecho de que fue el único crédito del ministerio otorgado posteriormente al ingreso a la función pública, selló su determinación. El ministerio de Pettovello sostiene una doctrina de “tolerancia cero” ante cualquier gesto que pueda ser interpretado como un privilegio por parte de la opinión pública. En este sentido, en los pasillos de la cartera se recordó el precedente de Constanza Cassino, exsubsecretaria de Gestión Administrativa, a quien apartaron de su cargo en octubre de 2024, tras la polémica compra de una cafetera de alto costo para su oficina. La gestión de Pettovello busca diferenciarse mediante una austeridad que, aseguran, no admite grises. Si bien el otorgamiento de los créditos hipotecarios del Banco Nación es una operatoria legal, la cúpula del ministerio considera que la toma de deuda por montos millonarios por parte de funcionarios de alto rango resulta incompatible con el sacrificio solicitado a la ciudadanía en el actual contexto económico. Con esta renuncia, el Ministerio de Capital Humano enfrenta un nuevo proceso de reconfiguración en su línea jerárquica. El ahora exfuncionario del Ministerio emitió un descargo a través de su cuenta de X este sábado, horas después de concretarse su salida. “A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, expresó. “Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos“, remarcó. “La solicitud fue realizada de manera completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida. Se trata de una línea de crédito impulsada por este Gobierno, a la que accedieron miles de argentinos y que representa una oportunidad concreta para la clase media”, se explayó el exfuncionario. “Especialmente para generaciones que han visto cada vez más difícil el acceso a su primera vivienda. Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”, escribió Massaccesi. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener”, remarcó en el posteo. “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi 2 años en el Ministerio de Capital Humano", agregó.