Con la intención de retomar la agenda política tras el fin de semana largo, el Gobierno nacional convocó a una reunión de Gabinete para el lunes 6 de abril al mediodía en la Casa Rosada. El encuentro, trascendió, estará encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la anuencia del presidente Javier Milei, quien no participaría del encuentro. Será la primera reunión del cuerpo de ministros desde el 24 de febrero, cuando el oficialismo atravesaba un momento político más favorable, con las sesiones extraordinarias de verano saldadas con todos sus objetivos cumplidos. El contexto actual es considerablemente más turbulento. Adorni llega a esta instancia con su figura pública golpeada por una causa judicial en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y por sucesivas revelaciones sobre su patrimonio y sus viajes. Las encuestas muestran que su imagen negativa trepó marcadamente en las últimas semanas, y desde el entorno del Presidente reconocen que la situación mediática del jefe de Gabinete es compleja. Pese a ello, tanto Javier como Karina Milei ratificaron su respaldo al funcionario, y habría sido el propio mandatario quien le sugirió que tome el mando y convoque a sus ministros. La reunión del lunes forma parte de una estrategia más amplia para mostrar a Adorni activo y en el centro de la coordinación gubernamental. El miércoles pasado, el Presidente lo recibió en la Quinta de Olivos para conversar sobre la agenda de gestión y lo que el Gobierno llama la segunda etapa de su administración, de cara a 2026 y 2027. Desde entonces, Presidencia comunicó una agenda de reuniones individuales del jefe de Gabinete con distintos ministros: el próximo lunes con la titular de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el martes con el ministro de Salud, Mario Lugones; y el miércoles con el de Defensa, Luis Presti. Este jueves, por su parte, el ex vocero flanqueó al Presidente en el acto en Retiro por los caídos en Malvinas.