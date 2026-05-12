La Social Security Administration (SSA) es el organismo encargado de administrar las jubilaciones, pensiones y beneficios del sistema de seguro social en Estados Unidos. Por eso, millones de trabajadores dependen de sus requisitos para poder acceder al retiro sin demoras ni reducciones en los pagos. Dentro de las condiciones obligatorias para jubilarse existe una regla clave que puede postergar el acceso al beneficio durante más de un año si no se cumple. Se trata de la denominada “Carencia Específica”, un requisito contemplado en el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social que exige haber realizado aportes dentro de un período determinado antes de solicitar la jubilación. Para poder jubilarse en Estados Unidos, la SSA exige cumplir con los siguientes requisitos: Las normas que regulan el acceso a la jubilación están contempladas en la Ley General de la Seguridad Social. Allí también aparece una condición clave que suele pasar desapercibida para muchos solicitantes y que podría retrasar el acceso al beneficio previsional. Según el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, existe una condición conocida como “specific qualifying period” que puede afectar el acceso a la jubilación si no se cumplen determinados períodos mínimos de aportes recientes antes de iniciar la solicitud. Esto significa que no solo importa la cantidad total de años trabajados y aportados al sistema, sino también haber mantenido actividad laboral dentro de un período específico previo al retiro. En algunos casos, no cumplir con esta condición puede generar demoras o incluso el rechazo temporal de la solicitud hasta completar los requisitos exigidos por la normativa vigente. Aunque existen excepciones y situaciones especiales contempladas por la ley, especialistas recomiendan revisar periódicamente el historial de aportes y planificar con anticipación el momento de la jubilación para evitar inconvenientes al solicitar el beneficio previsional.