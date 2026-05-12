Durante el mes de mayo, el Gobierno confirmó que entregará un importante plus económico que superará los $ 405.000. El plus, por su parte, será emitido a través de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Conforme a lo establecido por la Resolución 161/2026, el Gobierno fijó una suba del 38% en la Tarjeta Alimentar, la cual está destinada a familias en situación de vulnerabilidad y que se acredita de manera conjunta con la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este sentido, todos los montos de esta prestación social fueron actualizados y un grupo recibirá $ 405.037 al combinarse la AUH con la Tarjeta Alimentar. Asimismo, es importante remarcar que la Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento del 3,38% a través de la fórmula de movilidad por inflación. Con la suba del 38% para la Tarjeta Alimentar, los valores de la prestación social ascendieron tendrán los siguientes montos: Al sumar los dos beneficios que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias que sean beneficiaras de ambas prestaciones registrarán estos montos: La ANSES informó que la Asignación Universal por Hijo se pagará conforme al siguiente esquema: