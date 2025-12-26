La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, confirmó un cambio clave para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Quienes presenten la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025 podrán cobrar el monto retenido durante todo el año, que en algunos casos supera los $ 600.000.

Este pago funciona como un extra de fin de año y se liquida una vez que el organismo valida el cumplimiento de los requisitos obligatorios de salud, educación y vacunación.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué permite cobrar el acumulado?

La Libreta AUH es el documento mediante el cual ANSES certifica que niños y adolescentes cumplieron con:

El calendario obligatorio de vacunación

Los controles de salud

La asistencia escolar

Todos los meses, ANSES retiene el 20% del valor de la AUH. Ese dinero no se pierde, pero solo se devuelve cuando el titular presenta la Libreta dentro del plazo establecido. Si no se realiza el trámite, el beneficiario pierde el derecho a cobrar el acumulado anual.

Fecha límite: hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH 2025

ANSES confirmó que el plazo final es el 31 de diciembre de 2025. Quienes completen el trámite antes de esa fecha podrán acceder al pago retenido durante todo el año.

Aunque en otros períodos hubo prórrogas, por ahora no está prevista ninguna extensión, por lo que se recomienda no esperar a último momento.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES?

El trámite es 100% digital y se puede hacer desde el celular o una computadora:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a Hijos, luego a Libreta AUH y verificar los datos.

Descargar el formulario correspondiente (PS 1.47).

Imprimirlo y llevarlo a la escuela y al centro de salud para que sea completado y firmado.

Sacar una foto clara del formulario (formato JPG, hasta 3 MB).

Subir la imagen en Mi ANSES y confirmar el trámite.

Una vez validado, ANSES envía un correo de confirmación y el estado de la Libreta figura como completo.

¿Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH en 2025?

El monto del extra varía según el tipo de asignación y la zona de residencia:

AUH general: $ 188.069

AUH zona desfavorable: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122



En los casos de AUH por discapacidad, el pago retenido supera los $ 600.000, convirtiéndose en uno de los extras más importantes del año.

¿Cuánto es la AUH en diciembre tras el último aumento?

Por el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan mensualmente por inflación. Con el último ajuste por IPC, los valores vigentes son:

AUH: $ 122.471,72

AUH con discapacidad: $ 398.775,21

Sobre estos montos, ANSES continúa aplicando la retención del 20%, que luego se devuelve mediante la Libreta.

¿Qué pasa si no se presenta la Libreta?

Si el trámite no se completa antes del 31 de diciembre:

No se cobra el acumulado anual

Se pierde el derecho al pago retenido

Puede afectar el acceso a beneficios complementarios como la Ayuda Escolar

Por eso, ANSES recomienda realizar la gestión lo antes posible.