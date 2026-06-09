Con el inicio de junio 2026, entra en vigencia una nueva escala para los ingresos básicos en la Argentina.

El Salario Mínimo Vital y Móvil en el sexto mes del año se ubica en $ 367.800 para los trabajadores mensualizados, una cifra que fue fijada de manera unilateral por el Gobierno nacional a través de la Resolución 9/2025, tras la falta de acuerdo entre los gremios y las cámaras empresariales en rondas anteriores.

Este nuevo monto representa una suba del 1,32% frente a los $ 363.000 que regían durante mayo, lo que se traduce en un incremento neto de $ 4.800.

Por su parte, para el caso del personal jornalizado, la actualización establece que el valor de la hora de trabajo queda fijado en $1.839.

Esta corrección volvió a encender los reclamos del sector sindical, ya que el último dato de inflación publicado por el INDEC marcó un 2,6%, dejando a la recomposición salarial por debajo del ritmo al que avanzan los precios.

El esquema actual modificó la dinámica tradicional del Consejo. Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso tripartito a fines del año pasado, el Ejecutivo decidió intervenir directamente por decreto para establecer una hoja de ruta con incrementos escalonados, argumentando la necesidad de garantizar una referencia operativa para el mercado laboral formal.

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La cifra no solo funciona como un piso legal para los sueldos de los empleados registrados, sino que tiene un efecto dominó sobre múltiples programas estatales.

El valor del salario mínimo es el parámetro clave que utiliza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para determinar los topes de ingresos que habilitan el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras ayudas familiares, además de impactar en el cálculo de ciertos suplementos para jubilados y pensionados.

De acuerdo a la normativa vigente, este cronograma de ajustes preestablecidos por el Ejecutivo continuará durante el próximo bimestre. Para julio, la base de remuneraciones pasará a $ 372.400, mientras que en agosto el ingreso mínimo que deberá cobrar un trabajador formal por una jornada completa alcanzará los $ 376.600.

Una vez agotada esta instancia de actualizaciones decretadas, las autoridades nacionales deberán reactivar el diálogo institucional.

A partir de septiembre, el Consejo del Salario tendrá la obligación de volver a convocar a los representantes sindicales y patronales para sentarse en la mesa de negociaciones y diagramar las paritarias correspondientes al último tramo de 2026.