Expectativa en el Frente de Todos por la reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La conversación entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, apenas solucionó el problema más urgente, la designación de la ministra de Economía Silvina Batakis. El futuro del Gobierno y de la coalición del Frente de Todos quedó supeditado a una nueva conversación entre ellos. Así terminó la charla telefónica que tuvieron en la tardecita de este domingo, después de la intervención de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que pidió hablar con el Presidente y le rogó que se comunicara con la ex jefa de Estado.

Como hizo en reiteradas ocasiones, cuando callaba en público los planteos, la Vicepresidenta va a la residencia presidencial de Olivos. La última vez que se vieron él y ella fue en el acto por los 100 años de YPF que terminó con la renuncia de Matías Kulfas en Desarrollo Productivo. Allí apenas se saludaron sobre el escenario pero no hubo conversación entre ambos, sólo intercambios en el estrado.

Tres semanas después y mientras un intendente, Mario Secco, pedía en Ensenada "respeto" por CFK, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán publicaba en redes sociales su renuncia. La actitud generó malestar en el kirchnerismo pero también en el círculo cercano al Presidente que quedó expuesto y obligado a buscar de urgencia un reemplazo.

El planteo en gran parte de la coalición gobernante ya no es sólo por la gestión sino también por los cuestionamientos con que tanto en público como en charlas privadas se refieren desde la Casa Rosada a la ex presidenta. "No hay que pelearse con Cristina", repiten dirigentes incluso que no comulgan con ella y que reprocharon este fin de semanas los intentos para que la sucesión de Guzmán se definiera sin el aval de CFK como gesto de independencia del albertismo nonato.

Tras 24 horas de incertidumbre finalmente la conversación telefónica entre Alberto y Cristina determinó la designación consensuada de Batakis, tal como se vio en una catarata de manifestaciones de referentes del peronismo. No se manifestaron en cambio desde el massismo, sector que suele apuntar como "mala gestión" el paso de Daniel Scioli por la gobernación bonaerense que durante su segundo mandado tuvo a "La Griega" como ministra de Economía.

La charla del domingo terminó con la promesa de continuar entre el día de hoy, probablemente en forma personal. Según pudo saber El Cronista, esa visita estaría ocurriendo en la Quinta de Olivos y se les sumaría el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

A la espera de esa conversación, los teléfono del ala K se apagaron.

De lo que se sabe, tanto ayer como hoy, hablarán sobre el planteo reiterado tanto por la Vicepresidenta como con los referentes del kirchnerismo, y también del massismo, respecto a la forma en que se toman decisiones en el Gobierno nacional. El último en explicitarlo fue Secco en el acto por el 48 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón quien pidió reconocerle el liderazgo a CFK y el gesto a favor de la unidad que garantizó el triunfo electoral del Frente de Todos. "La decisión de esta mujer nos llevó a ganar", reivindicó alzando la voz mientras a su lado el histórico Juan José Mussi, de Berazategui, pedía ("exijo", dijo) la unidad del peronismo para evitar una derrota en el 2023. También expresó Mussi la necesidad de que se tenga en cuenta que sólo con la Vicepresidenta no se puede construir pero tampoco sin ella.

El kirchnerismo insiste en que el Presidente debe recuperar el espíritu original y el acuerdo con Cristina Kirchner para compartir fórmula presidencial. Algo parecido pide Massa respecto a la conformación de una mesa de discusión entre los principales aliados para acordar políticas. El mismo tuvo roces con el ex ministro Guzmán.

Más allá del malestar con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el kirchnerismo reclama una política macroeconómica que frene la suba permanente de la inflación, acuerde o presione si es necesario a los formadores de precios, rechaza las políticas de ajuste y la forma en que el ex ministro de Economía definió la quita de subsidios. Ahora, lo dijo la Vicepresidenta, reclama un Salario Básico Universal, una política en espejo a lo que es la Asignación Universal por Hijo. Para ello, señalan, el Presidente debería aceptar el poder político que tienen los "consejos" de Cristina que él en cambio, rechaza. "Tenemos que resistir, este es el rumbo", repitió Fernández cada vez que su vice expuso sus pedidos.