Cristian Ritondo explicó por qué coquetea con Javier Milei y define si será candidato a gobernador en la Provincia

"No nos sentamos porque no hacemos una agenda en común", respondió Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, apenas fracasaba la sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo se aprestaba a sancionar la moratoria previsional.

En un mano a mano con El Cronista, el diputado de Juntos por el Cambio apuntó contra el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez , quien tiempo atrás se negó a retirar del recinto un proyecto que crea el sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte. Desde ese día, para el exministro de Seguridad, hubo un antes y un después en la Cámara baja.

Además, habló de sus intenciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y se ubicó entre aquellos referentes de la coalición que quieren que los libertarios se sumen en un frente.

-Duró poco la unión mundialista. ¿Diputados cerrará el año con otro fracaso a raíz de la grieta?



- No se trata de la grieta y el mundial. Se trata de cómo se conduce la Cámara y la responsabilidad que tiene el oficialismo en la convocatoria y el diálogo. Si alguien sabe que solo tiene dos diputados más que el principal bloque de la oposición y que por el voto de la gente hay más opositores que oficialistas, trataría de llevar una agenda acordada con todos . No es imposible, yo lo hice cuatro años en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca tuve mayoría y pudimos lograr agendas en común , con un bloque opositor muy fuerte.

-Si uno lo ve desde afuera, parece que Juntos por el Cambio pone excusas para no sesionar. Primero argumentaban no dar quórum por el tema de la conformación del Consejo de la Magistratura; ahora, porque el oficialismo no incorpora los temas que ustedes proponen, como la Ley de Alquileres. El oficialismo les propuso tratarla, pero tampoco dieron quórum.¿Por qué no se sientan en el recinto?

El diputado del PRO aspira a ser electo gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

- No nos sentamos porque no hacemos una agenda en común. El Congreso debe trabajar en orden. Esto significa que las comisiones deben tratar los proyectos. Los nuestros no los tratan. O te proponen tratar Ley de Alquileres una hora antes de la sesión, especulando que van a sacar su dictamen, no el nuestro, para ver cómo perjudican aún más a los propietarios que a los inquilinos, porque esta ley es peor que la que está hoy. Encima, hacen trampa.

Si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, yo entiendo que es muy difícil ponerse de acuerdo con otros



-¿Por qué?

- Les pedimos tiempo para charlar con nuestros bloques la propuesta de tratar la ley de alquileres en la sesión, no esperaron una respuesta y ampliaron el temario. Le toman el pelo a la oposición. El resultado que tienen es este. Si ellos quieren un Congreso que trabaje y que sesione, pongámosnos de acuerdo en el temario. Esta es la única grandeza que debe tener el oficialismo, de entender que tiene que hablar con los que piensan distinto. Si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, yo entiendo que es muy difícil ponerse de acuerdo con otros.

-El año que viene estará atravesado por la campaña y la paridad en la Cámara de Diputados seguirá: ¿qué Congreso imagina?

- Espero que el oficialismo pare de hacer sesiones extraordinarias , que nos podamos sentar y ver qué leyes, por gobernabilidad, necesita el Gobierno. Pero también, qué leyes necesitan distintos sectores para potenciarlos y que crezca la Argentina. No meter en cada sesión cargas de gasto público, crear universidades, moratoria, que nadie nos dice con qué las van a pagar. Si implica que nos vamos a endeudar más o que van a emitir más. Qué vamos a hacer con la caja: porque meter más jubilados, sin que tenga la lógica de la contraprestación es imposible. No nos dan respuestas. Y jugar al populismo... ya sabemos cuál es el resultado: casi el 50% de los argentinos es pobre.

-¿Hubo un antes y un después en la Cámara desde que Cecilia Moreau suspendió el nombramiento de los cuatro diputados para que asuman al Consejo de la Magistratura?

- Creo que hay un antes y un después desde la conducta del presidente del bloque cuando les pedimos, sesiones atrás, que retiren del recinto el proyecto de deporte que no tenían ningún valor. El presidente del bloque nos dijo que no tenía la capacidad porque su bloque se lo impedía. Y se negó a retirarlo . A partir de eso, es muy difícil hablar con un presidente de bloque que no lleva las reglas parlamentarias, más allá de que es muy buena persona .

-Un último tema, mirando a 2023: ¿el año que viene va a ser gobernador de la Provincia?

- Trabajo para ser gobernador, y voy a ser gobernador.

-¿Fórmula mixta o pura?

- Eso se hablará más adelante. Hay muy buenos hombres radicales, de la Coalición Cívica, y otros que ojalá se incluyan. Soy de los que apuestan a los que en la provincia de Buenos Aires Javier Milei y el equipo de los libertarios estén dentro de nuestro frente porque representan una cantidad de votos importante en la Provincia.