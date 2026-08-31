La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 31 de agosto de 2026 en México es de 17 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.04 pesos y un mínimo de 17.03 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.33%, pero en el último año cayó 7.42%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró predominio alcista: inicio alternante, cinco avances seguidos en la segunda mitad, retroceso final, sin jornadas planas y balance positivo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 2.51%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.32%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, continuando su ascenso respecto a los días anteriores. Esto indica un incremento en la demanda por la moneda estadounidense frente a otras divisas.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, la cotización del Dólar habría reflejado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en su valor en relación a otras monedas. Actualmente, los inversionistas deben estar atentos a esta tendencia para tomar decisiones informadas.

La tendencia positiva del Dólar podría estar relacionada con factores económicos que fortalecen la confianza en la moneda estadounidense.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.