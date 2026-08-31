Después del salto de exportaciones que habilitó el Acuerdo Unión Europea - Mercosur, la agroindustria llevó al Gobierno una advertencia por las nuevas exigencias ambientales y sanitarias y puso el foco en nuevos mercados de Asia.

Con exportaciones por casi u$s 32.000 millones hasta julio, la agroindustria argentina busca ampliar su presencia internacional.

Durante una reunión con el canciller Pablo Quirno, las autoridades de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires plantearon la necesidad de profundizar los acuerdos comerciales con India, Vietnam, Indonesia y Corea.

Se trata de países asiáticos con una fuerte demanda de alimentos lo que los vuelve destinos estratégicos para aumentar las ventas externas del sector.

El encuentro estuvo centrado en las oportunidades para mejorar la inserción argentina en un escenario internacional “cada vez más fragmentado y competitivo”.

“Se planteó la importancia de continuar avanzando hacia una Argentina más integrada al mundo, con mayor acceso a mercados y mejores condiciones para competir”, precisó la entidad.

Y explicó que la apertura comercial, la ampliación de los acuerdos y una mayor presencia del país en los principales mercados “resultan claves para sostener el crecimiento exportador”.

El planteo coincide con una mejora del ingreso de divisas generado por el sector.

Según el informe elaborado por la Bolsa de Cereales para el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), las cadenas agroindustriales exportaron u$s 31.952 millones entre enero y julio, un incremento del 14,9% frente al mismo período de 2025.

La mejora representó el aporte de u$s 4137 millones adicionales, en la comparación interanual.

Solo en julio, los despachos alcanzaron los u$s 4.926 millones, un crecimiento interanual del 2,2%, equivalente a u$s 106 millones.

La soja continuó como el principal complejo exportador, con ingresos por u$s 10.548,6 millones y una participación del 33% sobre el total. Le siguió el maíz, con u$s 5269,4 millones, el 16,5% de las ventas agroindustriales.

Entre los sectores que más impulsaron el crecimiento se destacaron el girasol, que duplicó sus exportaciones hasta u$s 2419,4 millones; la cadena de carne y cuero vacuno, con u$s 2999,1 millones y un aumento del 40%; y el trigo, que aportó u$s 2603,8 millones, un 37% más que un año atrás.

La agenda presentada a Quirno también incluyó la necesidad de avanzar hacia un Mercosur más dinámico, con mayor capacidad y velocidad para negociar con otros países y bloques.

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Otro punto central fue la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En ese sentido, la Bolsa advirtió sobre la importancia de evitar que las nuevas exigencias ambientales y sanitarias terminen convirtiéndose en barreras injustificadas para los productos argentinos.

Del encuentro que se llevó a cabo en el sede de la entidad sobre la Avenida Corrientes, participaron el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra; los vicepresidentes Daniel Asseff y Luis Zubizarreta; el gerente general, Ramiro Costa, y el director de la Fundación INAI, Maximiliano Moreno, entre otras autoridades.