En la sesión de apertura de este lunes, 31 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1598 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,18% en relación con el día anterior.

En el mercado EUR/USD, la cotización retrocedió -0.66% en la última semana y -0.39% en el último año, señalando una leve depreciación del euro frente al dólar.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo que podría estar relacionado con un aumento en la demanda o factores económicos favorables.

Por otro lado, este crecimiento puede generar expectativas optimistas en el mercado, pero también es importante mantener un análisis cauteloso, ya que las fluctuaciones pueden variar rápidamente. La estabilidad o el cambio en la tendencia dependerá de diversos factores económicos y políticos que podrían influir en la cotización futura.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.98%, es menor que la volatilidad anual del 5.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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