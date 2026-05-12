La licencia de conducir es un documento fundamental que permite la circulación en Argentina y debe ser renovado de manera periódica conforme a la edad del titular. El procedimiento usualmente incluye un examen psicofísico y el abono de tasas; sin embargo, ciertos municipios de la provincia de Buenos Aires han incorporado requisitos adicionales para conductores mayores. En San Isidro, los mayores de 71 años que requieren la renovación del carnet de conducir son convocados a presentar examen teórico y práctico, así como el examen psicofísico. La evaluación abarca la conducción en el hipódromo local y un examen escrito compuesto por 40 preguntas sobre normativas de tránsito y conducción segura. El procedimiento se inicia en el sistema TESI de la Municipalidad, donde es necesario crear un usuario, abonar las tasas, solicitar un turno y seleccionar el día y la hora para presentarse en la sede ubicada en Dardo Rocha 3444. Los mayores de 71 años están obligados a abonar las tasas que se detallan a continuación: En San Martín, se implementó un sistema similar que afecta a los conductores a partir de los 65 años. Aquellos con el registro vencido por más de 90 días o que hayan cambiado de jurisdicción sin realizar la renovación correspondiente también deberán rendir las pruebas exigidas para obtener nuevamente su licencia. Estos cambios subrayan la creciente preocupación por la seguridad vial en todas las edades. Los turnos se solicitan por WhatsApp, en línea o de forma presencial en la Central Unificada de Tránsito. El día del turno se abonan las boletas CENAT y CEPAT y se realizan los controles médicos y oftalmológicos. Cada municipio tiene su propia normativa, por lo que es esencial consultar previamente los requisitos locales antes de iniciar el trámite. Para llevar a cabo la renovación del registro en la Ciudad de Buenos Aires, es indispensable satisfacer los requisitos que se detallan a continuación: