La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito clave para poder circular por la República Argentina. El control busca garantizar que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras y cumplan con las normas de emisión de gases contaminantes. Aunque muchos conductores ponen el foco en frenos, suspensión o neumáticos, hay un punto que suele pasar desapercibido y que puede dejar el trámite en rojo: el estado del parabrisas. Durante la inspección, los técnicos no solo evalúan el funcionamiento mecánico del vehículo. También analizan el estado general de la carrocería y, en particular, del parabrisas. La normativa de la VTV exige que el vidrio delantero esté en condiciones óptimas. Cualquier rayón profundo, golpe visible o parte astillada que reduzca el campo visual del conductor puede provocar el rechazo inmediato del vehículo. El motivo es simple: una visibilidad limitada aumenta el riesgo de siniestros y compromete la seguridad de quienes viajan en el auto y del resto de los conductores. Además del parabrisas, los inspectores revisan otros elementos ubicados en la parte frontal, como el paragolpes y el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas. La VTV incluye un control integral del vehículo. Entre los principales ítems que se evalúan figuran: Si el vehículo presenta fallas en alguno de estos puntos, el resultado puede ser observado o rechazado, según la gravedad del problema detectado. Cuando el vehículo no supera la inspección, el conductor debe corregir los desperfectos señalados y solicitar un nuevo turno. El plazo para volver a realizar la verificación es de hasta 60 días desde la primera revisión. Durante ese período, el auto no se considera apto para circular de manera regular, por lo que es clave resolver los inconvenientes lo antes posible para evitar multas o sanciones. Meses atrás, el Gobierno nacional oficializó modificaciones en los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular. El objetivo es adaptar el control a la antigüedad y al uso de cada vehículo. Según lo anunciado, los autos particulares nuevos no deben realizar la VTV de inmediato. La exigencia comienza recién a partir del quinto año desde la fecha de patentamiento. En el caso de los vehículos particulares con más de 10 años de antigüedad, la renovación ya no es anual: el trámite se debe hacer cada dos años. Además, se habilitó la posibilidad de realizar la verificación en talleres o concesionarios que cuenten con la habilitación correspondiente, sin la obligación de acudir exclusivamente a establecimientos estatales. Estos cambios no eliminan la obligatoriedad del control, pero sí modifican la frecuencia según la antigüedad del vehículo.