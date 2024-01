Retenciones cero para economías regionales: los productos que quedaron afuera y un "vacío legal"

Frente a la presión que ejercieron un grupo de 10 gobernadores por el alza de retenciones, los funcionarios del Gobierno que encabeza Javier Milei debieron ceder a la negociación para lograr que la ley ómnibus avance en el Congreso esta semana, sin embargo, desde sectores productivos aseguran que tal como está redactada la modificación genera un "vacío legal".



El texto que le da la "bienvenida" al debate parlamentario y ciudadano incluye dos modificaciones en materia de Derechos de Exportación (DEX) que se volvieron centrales en el diálogo con los bloques opositores con intención de acompañar la Ley de Bases que redactó el oficialismo.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con el incremento de retenciones, el Gobierno busca adicionar u$s 1500 millones a la recaudación fiscal del 2024: u$s 561 millones de las principales cadenas del agro - soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo- y u$s 504 millones las economías regionales.



Por su parte, la presión en la actividad de la carne y la pesca aumentará en u$s 284 millones y u$s 156 millones, respectivamente.



El nuevo texto, a través del artículo 206, establece en 0% los DEX para las economías regionales. A su vez, elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación y mantiene la facultad para poder reducirlas.



Desde la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron que tal como está redactado el artículo, la falta de definición de las economías regionales genera un "vacío legal" ya que deja a libre interpretación qué productos quedan eximidos del tributo.

Además, los 36 productos que se incorporan en el Anexo no coinciden con la totalidad de economías regionales que fueron sugeridas tanto por CAME como por otras entidades para ser incluidas.

Entre ellas, se omitieron los camélidos, llama, vicuña, guanaco, turba, reptiles, mostaza, manzanilla. "La falta de definición hace que siempre queden fuera producciones que son valiosas a nivel local y que con un 15% de retenciones quedan fuera de mercado", explicó un dirigente.

Con el incremento de retenciones, el Gobierno busca adicionar u$s 504 millones las economías regionales a la recaudación fiscal del 2024

En la propuesta que elevó CAME a los funcionarios liberales la definición de economías regionales (ER) que finalmente se omitió, se volvía clave ya que mencionaba "a todas las actividades provenientes del sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, cuyos sistemas de producción, elaboración e industrialización están vinculados a zonas geográficas específicas".

Desde la entidad, entienden que el amplio abanico que incluye a cerca de 100 producciones regionales "tienen anclaje territorial, relevancia socioeconómica local y provincial en materia de generación de ingresos y agregado de valor".

Adempas, explican que "se caracterizan por el uso de mano de obra intensiva permanente y/o temporaria y el aprovechamiento de las materias primas agropecuarias locales, con distintos niveles, de agregado de valor de sus productos y la articulación de sus eslabones".

Por eso, se definen por cadena de valor y están conformadas, mayoritariamente por un entramado de MiPymes agropecuarias e industriales y desarrollo de clústers.

En relación a la actividad de la pesca, se introdujeron una serie de modificaciones que se reflejan en la sustitución del artículo 7 de la Ley Nº 24.922 por el 242, con 18 incisos. Aun así, el malestar y el rechazo continúa en el sector.

Aunque se anuló la licitación "internacional", los empresarios objetan que el sistema en sí es perjudicial ya que genera concentración, sobrexplotación, primarización y caída de las exportaciones, entre otros riesgos como la mayor conflictividad y el efecto negativo "inmediato" en la industria naval.