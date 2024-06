Reservas: estiman que la liquidación del agro será 11% menor

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la liquidación de divisas del agro en 2024 será un 11% menor al promedio de los últimos tres años. Así se desprende de un informe elaborado por la dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad, que señaló que para el año esperan que el ingreso de dólares por exportaciones netas del sector agroindustrial alcance los u$s 26.882 millones, por debajo del promedio de los últimos tres años (u$s 30.372 millones) pero un 51% por encima del resultado del año anterior (u$s 17.833 millones), golpeado por la sequía.

La oferta de dólares al mercado oficial de cambios estiman que ascenderá en 2024 a u$s 20.995 millones, un 30% más que en 2023, pero un 30% por debajo del promedio de los últimos tres años. En el mercado financiero, el sector aportaría otros u$s 5.887 millones, que permitirían alcanzar los u$s 26.882 millones.

La proyección, señalaron, se deriva de la valuación de los montos mensuales a exportar en los próximos meses a los precios vigentes y "asumiendo que se mantiene el actual régimen de liquidación de dólar blend" hasta fin de año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el esquema de liquidación del dólar blend (que se compone en 80% liquidado en el mercado libre de cambios y un 20% por contado con liquidación) no se toca.

Las declaraciones del ministro se dieron luego de que el FMI dijera en su staff report que el esquema del blend terminaría a finales de este mes, algo que no fue ratificado por el Gobierno.

Se vende más, pero ingresa menos

Si bien el volumen proyectado para las exportaciones de los principales complejos del agro será un 58% mayor en la comparación con el año pasado y un 6% superior al promedio de los últimos tres años, lo que le permitirá alcanzar las 89,4 millones de toneladas, el precio cayó un 19% interanual y un 16% contra al promedio de los últimos 3 años.

Los volúmenes liquidados van en línea con lo registrado en años anteriores, pero los menores precios representan un golpe en la liquidación: según estimaron, si se valuaran las ventas con los precios promedio de los últimos tres años, la liquidación sería de u$s 36.808 millones, más que el doble que el total vendido por el sector el año pasado.

Esta pérdida de valor se da en medio de los reclamos del sector por mejoras en la competitividad, en una campaña marcada por las demoras a raíz de las lluvias y de expectativas de recuperación de los márgenes. Estas demoras se vieron aminoradas en mayo cuando el complejo sojero registró su mayor volumen exportado desde 2020.

Pero para la competitividad, el sector se mantiene en sus pedidos de quita de retenciones, en especial a raíz de la caída de los precios internacionales que, sumada a los tributos, les quita margen de ganancia en comparación con exportadores de países vecinos. A ello, suman la permanencia del impuesto PAIS, que está previsto que se termine a fin de año y se aplica sobre las compras de insumos.

Aporte a las reservas

El informe elaborado por la entidad da cuenta, en base al Balance Cambiario del Banco Central, que hasta abril hubo un ingreso neto de divisas por intercambio de bienes de u$s 6.001 millones, mientras que según el modelo elaborado por su departamento de Información y Estudios Económicos, para mayo estiman un ingreso neto de u$s 2.414 millones. A raíz de esto, concluyeron que el agro fue el oferente neto de divisas en el mercado de cambios oficial durante los primeros cinco meses del año con un total de u$s 8.416 millones, un 36% menos que el promedio de los últimos tres años.

En el mercado financiero, estimaron que el aporte fue de u$s 2.375 millones, "convirtiéndose en un vendedor neto de divisas por un total de u$s 10.791 millones" en los primeros cinco meses del año, un 20% por debajo del promedio de los últimos 3 años.

El FMI ya había advertido sobre la necesidad de fortalecer la acumulación de reservas y de que estas no tengan cambios significativos de ahora en más debido a los "términos de intercambio menos favorables", pero que estos se verán compensados por mayores entradas netas de capital.