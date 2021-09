Repro II para monotributistas: abren inscripciones para cobrar hasta $22.000

La llegada de la pandemia hace casi dos años ha provocado la aplicación de distintas restricciones que entraron en vigencia para bajar los contagios y no saturar el sistema sanitario . Eso causó una crisis ya que varias personas no pudieron generar ingresos por no ir a trabajar.

Es por eso que el gobierno a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) han creado varias soluciones con el objetivo de fortalecer la asistencia social a quienes se encuentran en una situación económica vulnerable.

El Ministerio de Trabajo para sostener los empleos en las zonas que más lo necesitan crearon el Programa de Recuperación Productiva 2 ( REPRO 2 ) donde entregan hasta $ 22.000 según el sector en el que se encuentran los empleos en cuestión, ¿qué más hay que saber?

QUÉ ES EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA 2

El Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO II) , como bien se mencionó anteriormente, fue creado por el Ministerio de Trabajo para asistir desde lo económico a los distintos sectores laborales a sostener los empleos y que no aumente la desocupación en el país.

"El Gobierno Nacional creó el Programa de Recuperación Productiva 2 como herramienta para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas. El beneficio consiste en asignar una suma de dinero individual y fija que se pagará a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa. Es un trámite gratuito que no requiere de intermediarios ni gestores", explica la página web oficial del programa en cuestión.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A REPRO II Y CÓMO ME INSCRIBO

El beneficio puede ser solicitado por las empresas que se encuentren dentro de los sectores que están detallados en los distintos anexos de la Resolución 341/2021.

El trámite de inscripción está abierto desde el 24 hasta el 30 de septiembre de 2021 y no tiene ningún costo realizarlo.

REPRO II PARA LOS MONOTRIBUTISTAS

Los monotributistas también van a poder ser parte del programa que creó el Ministerio de Trabajo y cobrar hasta $ 22.000 por ser trabajadores independientes de los siguientes rubros:

Gastronomía

Turismo

Transporte

Industrias culturales

Actividades deportivas y de esparcimiento

Comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación

Peluquerías y centros de belleza

QUÉ SE NECESITA PARA SER PARTE DE REPRO II

Como bien detalla la página web oficial del gobierno, lo que se necesita para solicitar dicho beneficio es:

"Tener domicilio fiscal electrónico.

Nómina de personal dependiente, incluyendo la remuneración total y Clave Bancaria Uniforme de la trabajadora o del trabajador.

Completar, vía formulario web, un conjunto de indicadores económicos, patrimoniales y financieros.

Certificación Contable de la veracidad de la información incluida en el formulario web, certificada por el Consejo de Ciencias Económicas (empleadores de 800 o más trabajadores).

Último balance del ejercicio exigible. Tiene que estar certificado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. La certificación podrá ser hológrafa o digital.

La presentación del balance del último ejercicio cerrado no será requerida para:

Las asociaciones civiles y todo otro empleador o empleadora que no esté sujeto a la presentación del mismo: monotributistas y autónomos, sociedades de hecho, SAS, fideicomisos.

Los empleadores y empleadoras que iniciaron su actividad económica a partir del 1° de diciembre de 2019.

Declaración jurada mediante la cual el titular de la empresa solicitante manifiesta ser sujeto pasivo de la obligación de pago del aporte extraordinario previsto en el artículo 1° de la Ley 27.605 y ha cumplido con dicha obligación.

Empresa sector salud: planilla con la nómina de trabajadoras y trabajadores excluidos, cuyas actividades laborales comprenden, en forma exclusiva, la administración y comercialización y toda otra prestación de servicios dedicada a los seguros de cobertura de salud, bajo el régimen de medicina prepaga u obra social (Resolución N° 19/2021)".

CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS TITULARES DE REPRO II

Como se mencionó anteriormente, los montos de dinero que se entregan por REPRO II van a variar según el sector en el que trabajan y los mismos quedan la siguiente manera: