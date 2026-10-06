El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se dio un “paso fundamental” para la infraestructura vial con la firma de la toma de posesión de 8 tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

“Con esto, a partir de mañana ya estarán en construcción los más de 9.000 km de rutas nacionales concesionadas al sector privado, con un nuevo modelo basado en inversión, eficiencia y gestión privada”, agregó el ministro.

La Etapa adjudicada comprende más de 3900 kilómetros de rutas nacionales, entre las que se encuentran tramos estratégicos para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos.

Entre los adjudicados están el Tramo Centro, de 682 kilómetros y que incluye las rutas nacionales 9, 19 y 34 en Santa Fe y Córdoba; el Tramo Centro Norte, con 536 km que abarca el tramo de la ruta 34 que abarca desde Santa Fe hasta Santiago del Estero; y el Tramo Noroeste, con 597 km que cubren las rutas 9, 34, 66, iV66 y A-016, que recorren Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Gobierno de Neuquén

También los privados tomaron posesión del Tramo Litoral, con 547 km que abarcan las rutas nacionales 12 y 16 en Chaco y Corrientes; el Tramo Noreste, de 456 km de las rutas 12 y 105 en Corrientes y Misiones; el Tramo Chaco–Santa Fe, que toma 497 km de la ruta 11; el Tramo Mesopotámico que abarca 276 km de las rutas 12 (esencial para el comercio con el Mercosur) y 18 en Entre Ríos; y el Tramo Cuyo, de 329 km de la ruta 7 en Mendoza.

“Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece”, dijo Caputo.

A partir de ahora, la gestión de estas rutas estará en manos de privados, encargados de su reparación y mantenimiento a cambio del cobro del peaje, sin aportes del Tesoro.

Este martes también se conoció que el Gobierno amplió la emisión de tres títulos del Tesoro para cancelar deuda con contratistas de obra pública en proyectos impagos entre 2022 y 2025. La emisión autorizada asciende a $ 211.119 millones para usar en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones. Las empresas que adhieran al régimen recibirán bonos del Tesoro en lugar del pago en efectivo. Se trata de títulos capitalizables en pesos con vencimiento el 30 de octubre, el 15 de enero de 2027 o el 30 de abril de 2027.

El traspaso es la apuesta oficial para mantener las rutas, que habían entrado en deterioro luego de más de dos años de retracción de la inversión, mientras que por otro lado aspira que ayude a la reactivación de un sector golpeado como es la construcción.

En paralelo, en el Presupuesto se incluyó el proyecto para que los nuevos concesionarios puedan computar el 100% del impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, IVA y el pago de contribuciones patronales, y otorgará certificados de crédito fiscal de IVA en las obras de construcción y mantenimiento de rutas, mientras aspira a que las provincias acompañen con baja de Ingresos Brutos.