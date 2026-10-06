La mañana del 6 de octubre, el tipo de cambio volvió a niveles de MXN $17 por dólar.

El peso mexicano avanzó frente al dólar la mañana del 6 de octubre, con el tipo de cambio por debajo de MXN $18 por unidad, ante una disminución en los precios del petróleo que moderó los temores sobre nuevas presiones inflacionarias.

El tipo de cambio cotizó en MXN $17.9901 por dólar, equivalente a una apreciación de 0.49% para el peso mexicano (Ciudad de México 8:49 horas). Durante la jornada, la moneda registró un mínimo de MXN $17.9110 y un máximo de MXN $18.1006 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Con este nivel, la moneda mexicana acumula una apreciación de 0.28% en lo que va del año.

La apreciación del peso mexicano ocurrió a la par de un retroceso del dólar de 0.22%, a 101.95 puntos, de acuerdo con el índice ponderado, en un entorno de mayor apetito de los inversionistas por activos de riesgo.

“El dólar cede terreno ante la moderación del sentimiento de nerviosismo entre los operadores, pues el precio del petróleo registra su tercera sesión a la baja”, mencionaron analistas de Monex en una nota.

Peso mexicano gana por caída del petróleo

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, explicó que el descenso en los precios del crudo ocurrió después de que se observó que los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz continúan aumentando pese al conflicto entre EE.UU. e Irán.

Al detalle, el director general de Kuwait Petroleum, Nawaf Saud Al-Sabah, dijo que la petrolera elevó su producción a cerca de dos millones de barriles diarios. Mientras tanto, Saudi Aramco anunció un descuento de cinco dólares por barril para sus compradores de petróleo en Asia, frente a los dos dólares por barril anunciados el mes pasado.

En paralelo, los precios del diésel también registraron descensos en Estados Unidos.

El WTI cotizó cerca de los u$s 81.90 por barril, con un retroceso de 1.72%, mientras que el Brent cayó 1.98%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“La baja del petróleo ayuda a moderar las preocupaciones por la inflación, aunque persisten la incertidumbre fiscal en Francia y los riesgos para el suministro energético”, dijo Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de Análisis de Actinver.

Peso mexicano enfrenta semana clave

Analistas de Banorte estiman que esta semana el peso mexicano cotizará en un rango de entre MXN $17.20 y MXN $18 por dólar, en un mercado que ya incorpora una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal hacia el próximo año.

“Consideramos que el descuento total para el Fed hacia el siguiente año luce elevado (+95pb), cuya compresión en las siguientes semanas aliviaría presiones en divisas permitiendo al MXN conservar su buen desempeño relativo”, mencionaron en un reporte.