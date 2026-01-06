Con el comienzo de 2026, el Banco Central (BCRA) puso en marcha su nuevo plan monetario, lo que le permite intervenir dentro de las bandas de flotación del dólar y acumular reservas internacionales.

Efectivamente, este lunes el BCRA compró u$s 21 millones por primera vez en el año tras nueve meses sin embolsar. Se trata de alrededor del 5% de lo operado en el mercado libre de cambios, que rondó los u$s 400 millones.

El analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, analizó el panorama y anticipó que el tipo de cambio se mantendrá estable durante 2026 .

La nueva bomba del Gurú del Blue sobre el dólar en 2026: “No vemos...”

“Se rompe la maldición de los años pares porque vamos a tener crecimiento. En el pasado, con una Argentina con alta intervención del Estado, en los años impares tenías crecimiento porque los políticos invertían mucho dinero por las elecciones y en los pares no invertían. Y las empresas, ante la incertidumbre, tampoco invertían", planteó el analista en un video publicado en sus redes sociales.

“El 2026 es un año absolutamente distinto. Se creció en 2025 y se va a crecer más en 2026. Las exportaciones van a ser de u$s 100.000 millones”, aseguró Di Stefano.

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

En uno de sus informes, el especialista anticipó la cosecha más grande de la historia argentina, la cual superaría las campañas de 2018 y 2019 con 29 millones de toneladas de trigo, 61 millones de maíz, 6 millones de girasol, 5 millones de cebada y 2 millones de sorgo.

“ No vemos volatilidad en el tipo de cambio , la inflación va a ser decreciente y la tasa de interés más amigable para el productor, que va a seguir siendo positiva", completó el Gurú sobre el panorama para 2026.

Nuevas bandas para el dólar: cómo impactará en las reservas y la inflación

Con la primera rueda del año, el pasado viernes debutó el nuevo esquema de bandas cambiarias, que tomará como referencia para fijar su techo, como ya se anunció, el valor de la inflación de dos meses anteriores . En este caso, el nuevo techo se fijará un 2,5% por encima del actual, dado que ese fue el porcentaje que subió el IPC en noviembre.

Se deja atrás así el régimen de actualización del 1% mensual. El cambio no es menor: modifica la dinámica de expectativas, redefine el rol del tipo de cambio como ancla nominal y plantea un nuevo equilibrio entre dólar, precios y política monetaria de cara a 2026.

Otro cambio, aunque habrá que ver cómo se materializa en la práctica, es que el Banco Central saldrá formalmente a comprar dólares para incrementar el volumen de reservas . La idea es que se lleve hasta el 5% del volumen diario que se opere en el mercado único de cambios.

La meta a fin de año: sumar al menos u$s 10.000 millones para las reservas.

