Reintegro ANSeS en septiembre para jubilados: cuánto cobro y cómo saber cuándo usando mi DNI

Luego de un año y varios meses desde que llegó el coronavirus a instalarse por completo en todo el mundo uno de los sectores más dañados a nivel mundial fue la economía , es por eso que el Gobierno de la Nación junto a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) han fortalecido la asistencia social desde ese entonces como con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los bonos de hasta $ 15.000.

De todos modos, aunque los mismos no siguen vigentes en la actualidad, lo que sí sigue en pie son los " Beneficios ANSeS " que están dirigidos exclusivamente para quienes sean titulares de algún programa social que otorga el organismo previsional.

QUÉ SON LOS BENEFICIOS ANSES

Se trata de una "red de descuentos" a través del cual los titulares del organismo que dirige en la actualidad Fernanda Raverta van a poder acceder a reintegros de hasta $ 1000 por compra.

El objetivo que se busca mediante este plan es que puedan tener acceso a todos los productos necesarios o que simplemente desean sin problemas y a su vez generen el máximo ahorro posible.

CÓMO FUNCIONAN LOS BENEFICIOS ANSES

Como todos los beneficios que lanza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) están organizados de una forma particular para que no haya inconvenientes a la hora de querer usarlos.

En este caso el día clave son los días lunes ya que es el momento de la semana elegido donde van a recibir un 10% de descuento en sus compras.

Por otro lado, es importante recordar que las compras deben realizarse con la tarjeta de débito que está registrada en el sistema y a través de la cual cobran por la prestación en cuestión. También deben ir a los comercios adheridos ya que de hacerlo en otro lado no van a poder tener hasta $ 1000 de devolución.

QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LOS BENEFICIOS ANSES

Como se mencionó anteriormente, este beneficio no es para cualquiera sino para quienes ya están cobrando por algún plan social de ANSeS y los mismos son:

Jubilaciones y pensiones de ANSES

Pensiones no contributivas

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Prenatal

Prestación por Desempleo

Progresar

Programas del Ministerio de Desarrollo Social

Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires

Esto quiere decir que no hay un trámite de inscripción para recibir un reintegro en las compras que se realicen en los comercios adheridos, quienes no pertenecen a ninguno de los grupos mencionados anteriormente no van a poder ser parte.

De todas formas, quienes quieran corroborar si les corresponde o no tienen que ingresar en la página web oficial del organismo: www.anses.gob.ar/beneficios-anses , ir donde dice "Ingresá tu DNI y conocé si Beneficios ANSES es para vos" y finalmente escribir el número del DNI en cuestión.

CÓMO SABER CUÁLES SON LOS COMERCIOS ADHERIDOS DE LOS BENEFICIOS ANSES

Para chequear cómo funcionan los beneficios de ANSeS no hay que comunicarse telefónicamente ni acercarse a una sucursal de manera presencial ya que toda la información necesaria está en la página web oficial del organismo en cuestión y en simples pasos que van a ser detallados a continuación.

1. Entrar en la página web oficial: anses.gob.ar

2. Dirigirse a "Beneficios ANSeS".

3. Hacer click donde dice "Conocé los comercios adheridos".

4. Ahí estará toda la data necesaria para quienes desean saber dónde pueden hacer sus compras y recibir $ 1000 de reintegro.