Tal y como lo anunció en la apertura de Sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei busca presentar un proyecto de reforma política para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), eliminación del financiamiento público a las campañas políticas, adoptar el sistema de circunscripción uninominal, entre otras modificaciones. Cuál es el panorama y porqué es clave el rol de los gobernadores. El número de manos que consiguió Javier Milei en el Congreso está determinado por la cantidad de gobernadores bajo su ala. Sin embargo, fuentes parlamentarias del oficialismo saben que ese número está condicionado por tema, y no es fijo. En el Senado, los votos están condicionados por proyectos. “No van a ser votos por gobernadores, van a ser votos por temas”, aseguraron fuentes libertarias del Senado. Sin embargo, la reforma política es otro cantar, desde el ala de los gobernadores indicaron en diálogo con este medio que la eliminación de las PASO es muy probable que se dé. “Por el clima social y contexto político va a ser difícil oponerse a la eliminación de las PASO”, afirmó una voz cercana a varios gobernadores hoy aliados de la Casa Rosada en el Congreso. Aun así, los otros puntos de la reforma están más en duda. Desde las provincias se escudan en que aún no se presentó el proyecto y por tanto esperarán a verlo para poder tener una posición fijada. Desde el oficialismo en el Senado saben que la tienen complicada. “Va a ser una batalla importante, es un tema de tiempo, requiere muchísimo tiempo una reforma política”, indicó una voz libertaria a El Cronista. Asimismo, hay un punto importante qué tiene el oficialismo como dificultad. ¿Por qué los gobernadores reformarían un sistema político que les funciona para ganar elecciones? En caso de la eliminación de las PASO y aún con la instalación de la Boleta Única de Papel (BUP), los gobernadores tienen por ley la posibilidad de desdoblar. Si bien el desdoblamiento pone la carga fiscal sobre la provincia, en el 2023 solo seis provincias tuvieron elecciones concurrentes con las del gobierno nacional. En este sentido, los gobernadores pueden elegir darle a Milei la eliminación de las PASO pero postergar la modificación más profunda que planifica el Ejecutivo. Voces allegadas a los libertarios en el Congreso aseguraron que no ven fácil tocar la ley de partidos políticos. “A menos que le convenga a algún sector y te aporte votos”, afirmaron. Por otra parte, hay una modificación que podría estar incluida en el proyecto de Milei y que echaría tierra sobre los partidos más chicos. En Argentina, el sistema que se usa para repartir las bancas legislativas es el Sistema D’Hondt. Existe la posibilidad que el ejecutivo quiera subir ese piso del 3% actual al 7 u 8%. Esto eliminaría la representación de partidos más chicos, cómo el Frente de Izquierda, y aumentaría la representación electoral de los partidos más consolidados. Este último punto, está más en duda. Algunos gobernadores podrían elegir desdoblar las elecciones el año que viene, así evitar el arrastre nacional. Pero, otros podrían elegir unirse a los libertarios para evitar que el oficialismo nacional les ponga un candidato fuerte que les reste votos. La necesidad de una alianza con el Ejecutivo se hizo evidente en las elecciones del 2025, dónde las fuerzas provinciales perdieron fuerza con respecto al Ejecutivo en varias provincias. Entre ellas, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego, entre otras. Voces patagónicas indicaron a El Cronista, que todo está por verse, y la posibilidad de una alianza con Milei está signada por cómo le vaya a él en la gestión este año. Por otra parte, otras voces descartan que eso sea algo con lo que hoy se especule y aseguraron que el camino al 2027 es largo e impredecible. “La pelota está en la cancha de los gobernadores, tienen la herramienta de los votos que el gobierno necesita y el gobernador que la sepa a usar la va a hacer valer, porque va a sacar un redito más grande", cerró una voz cercana al Ejecutivo en diálogo con este medio.