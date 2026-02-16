Predominó la perplejidad durante el viernes en los pasillos. Y perduró durante el fin de semana. Un sector significativo de los autores del proyecto de la reforma laboral se enteró por televisión de los últimos cambios para que salga la ley el miércoles en el Senado. “Lo veía en la tele y no lo podía creer”, relató a El Cronista una fuente que participó en el corazón del texto, que se terminó modificando para lograr la media sanción. Se trata del artículo 44, del capítulo VII, que dispone modificaciones en el régimen de licencias. El cuestionado artículo establece que, si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación”, cobrará solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera. A su vez, se fija que si el empleado no puede realizar sus funciones “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario. Estupefactos, algunos funcionarios empezaron a enviar mensajes y hacer llamadas, tratando de saber qué pasó. “Es una locura lo que acaban de hacer”, expresó uno de ellos, minutos después de que Patricia Bullrich anunciaba los últimos retoques. La mayoría de los consultados enfatizan que los cambios no salieron de Balcarce 50 y apuntan a la jefa del bloque libertario. El entorno de la exministra reconoce su autoría, pero recalca que “muchos de la oposición y la prensa no entienden”. “Primero tienen que leer la ley para darse cuenta que no es cómo dicen en los medios”, agregaron. Para sorpresa del bullrichismo, dos miembros de la mesa política cruzaron el concepto de la “mala interpretación”. “Acá no es un tema de interpretación, el artículo es muy clarito. Lo que dicen los medios es así, no hay lugar a la duda acá”, aseveraron. “Es increíble porque ni los empresarios lo pedían. En el texto, tal como estaba, ya había un apartado por el tema de los abusos en las licencias”, recalcó un funcionario, con congoja. Es tan el malestar dentro del Ejecutivo que fuentes oficiales afirman que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le dio el visto bueno al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para convocar a todas las cámaras empresarias para anular los efectos de este artículo, en caso de que se termine aprobando. “Sandra y Julio coinciden que ese artículo no tiene razón de ser y solo abre una ventana judicial”, recalcaron en el Gobierno. Si se sostiene este capítulo y es ley, en la cartera laboral prevén llamar a todas las actividades al día siguiente para dejar sentado en los convenios colectivos que esta medida no entre en vigencia y sea “ignorada”. “Coarta libertades individuales. Una cosa es frenar los abusos y los certificados truchos y otra cosa es ir contra el derecho del laburante a hacer su vida”, apuntaron. El Gobierno evaluó hasta último momento la posibilidad de no estirar un día el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso y concluir con el temario oficial el viernes 27 de febrero. Para ese escenario se trabajó subterráneamente para convocar a un plenario de comisiones para este martes en la Cámara de Diputados. Sí, los libertarios pensaron dictaminar el proyecto de reforma laboral un feriado de carnaval. Las gestiones fueron exhaustivas, a pesar de la poca o nula promoción mediática. Los armadores oficialistas primero se concentraron en contar con los suyos. “Fue duro, pero todos dijeron que estaban para el martes. Algunos tenían actividades de carnaval en sus provincias, vos ya sabes algunos ejemplos que siempre asisten a los corsos. Estaba complicado el tema de los pasajes”, manifestó uno de los referentes violetas. Luego del conteo de su propia bancada, los enviados de la Casa Rosada empezaron a llamar a los bloques dialoguistas. “No hubo caso. Si bien algunos se mostraron colaborativos, la mayoría nos dijeron que lo veían muy difícil. Me decían: ´¿A vos te parece un feriado?. No los traigo ni locos un finde largo y más de carnaval´”, marcó esta fuente a cargo de las negociaciones. “Lo intentamos, pero no queríamos hacer ningún papelón. No tenemos margen de error y acá nos enfrentábamos a una situación impredecible”, analizó este funcionario. Finalmente, se hará este próximo miércoles y se sesionaría el jueves. La orden es clara: Milei quiere la ley sancionada antes de su discurso del 1 de marzo. “Para él, es su Ley Bases 2”, dimensionaron. Los operadores políticos de Javier Milei en la rosca bonaerense ya piensan en 2027. Mientras algunos empiezan a posicionarse para competirle al peronismo para la gobernación, en los despachos más influyentes de La Libertad Avanza piensan en una reforma estructural que no piensan discutir con el kicillofismo. En las oficinas partidarias que tiene el presidente en Balcarce 50 hubo reuniones esta semana donde se confecciona un proyecto para cambiar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La prioridad es que la legislatura deje de tener una Cámara de Senadores y otra de Diputados para que sea “unicameral”. “Ya que solo se juntan para definir las reelecciones indefinidas y solo se juntan para rosquear la suya, ¿para qué tener dos cámaras? Es un derroche insólito que solo le sirve a la casta. Que se prepare Kicillof porque lo presentamos este año”, señaló, con entusiasmo, uno de los dirigentes que toma impulso con la iniciativa. Agregan la remoción de la boleta sábana de papel por una boleta única y un fuerte recorte de las áreas que dispone la Provincia. Estos proyectos se enmarcan, además, en la intención de avanzar este año con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y las modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. “Avanzaremos con eso este año en el Congreso nacional y lo haremos en tándem en la Provincia”, aclararon. Los libertarios proyectan negociaciones con la mayoría de los bloques de la legislatura provincial, pero niegan que lo conversen con los arietes del gobernador. “Que se olviden. Hablamos con ellos durante el Presupuesto y otros temas y terminaron arreglando todo en despachos y haciendo enchastres, repartiendo carguitos para todos lados. Así no vamos a negociar nada con ellos. Si lo quieren así, perfecto. Nos vemos en 2027”, aseveró un alfil de Karina Milei. Todos estos temas serán formalizados en un próximo congreso del partido, estipulado en La Plata y con fecha estimada en mayo.