Tras el importante paso hacia adelante que dio el Gobierno este jueves por la madrugada cuando consiguió la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el oficialismo anunció un importante cambio. La senadora por La Libertad Avanza, y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró, durante una entrevista televisiva con TN que el Gobierno modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas. Hoy, quien se transformó en la cara legislativa de LLA, adelantó: “Vamos a hacer una modificación de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, aseguró la funcionaria. Sin embargo, también aclaró que aún se está debatiendo cómo será la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, explicó. Asimismo, confió: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”. Noticia en desarrollo...