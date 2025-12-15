Reforma laboral exprés: con la CGT en la calle, Milei negocia con los gobernadores

En medio de la negociación en el Congreso por el Presupuesto 2025 y la reforma laboral, una consultora reveló como el gobierno aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a los gobernadores y el monto supera a los enviados en los últimos meses en conjunto.

Según indicó Politikón Chaco, hasta el último viernes 12 de diciembre las provincias recibieron montos millonarios en concepto de ATN.

El total pagado en lo que va de diciembre es por $ 43 mil millones que llegaron a tres distritos: Tucumán captó $ 20.000 millones el pasado miércoles 10 de diciembre; mientras que el viernes 12 se le pagó a Misiones por $ 12.000 millones y a Chaco por otros $ 11.000 millones.

Tres distritos claves para que el gobierno pueda aprobar las iniciativas que propone en el Congreso Nacional.

Además, se espera que en los próximos días otras tres provincias reciban fondos, ya que los mismos ya se encuentran devengados: Catamarca por $ 10.500 millones, Entre Ríos por $ 7.000 millones y Salta por $ 6.000 millones.

Desde la consultora, destacaron que en noviembre el gobierno no distribuyó los aportes del tesoro a las provincias y fue este el único mes cuya ejecución fue cero.

El mes con el mayor monto pagado había sido mayo con $ 21.000 millones totales, por lo cual el parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025 sino para toda la era Milei.

Con los datos parciales de diciembre, hasta el momento son quince las provincias que recibieron ATN en el año lideradas por Tucumán con $ 35.000 millones, seguido por Misiones con $ 19.000 millones y Chaco y Neuquén con $ 18.000 millones en cada caso.

Sin embargo, una vez que se paguen los fondos devengados a Salta y Entre Ríos, estos pasarán al segundo lugar junto a Misiones totalizando $ 19.000 millones en cada caso.