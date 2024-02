Los gobernadores rebeldes de la Patagonia se reúnen en el Senado y Kicillof impulsa un acuerdo federal

Axel Kicillof logró un contundente respaldo político de los distintos sectores de Unión por la Patria, además de la solidaridad de una parte del radicalismo -intendentes y senadores- que le pidieron que reclame las partidas recortadas pero que arbitre medidas de austeridad. Mucho más consiguió Ignacio Torres, de Chubut: su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció que paralizará por un día la producción de petróleo .

"Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", alertó el dirigente de buen vínculo con el al Instituto Patria.

Ni Kicillof ni su entorno creen que sea suficiente la conferencia de ayer y la presentación ante la Corte para revertir la decisión del presidente Javier Milei que con un nuevo decreto borró el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), un recorte mensual de $ 40.000 millones. Es la razón por la que impulsa una alianza con otros gobernadores que pueda traducirse en acuerdos en el Congreso para rechazar el DNU 70/23 que da vía libre al Presidente .

Apenas se publicó la quita del fondo Kicillof intensificó el diálogo con los distintos gobernadores, no sólo los justicialistas. Más conectados desde que Unión por la Patria dejó el poder, los 23 mandatarios provinciales y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, comparten un grupo de whatsapp en el que fluye el diálogo.

En este caso puntual Macri es parte interesada y reclama la devolución del punto y medio de coparticipación que Alberto Fernández recortó a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, porcentaje que había incrementado Mauricio Macri a CABA para el financiamiento de la política local. Fernández creó el FOFOFI que tiene igual destino pero en la provincia de Buenos Aires. Esas partidas se rinden trimestralmente a la Nación.

En la conferencia que dio en la tarde del lunes Kicillof anticipó una reunión con gobernadores de distinto signo político. Por la noche supeditó esa posibilidad al avance de las conversaciones que encara el chubutense Ignacio Torres.



En La Plata creen que al gobernador del PRO, el más joven de todo el país, le urge una solución. En su caso Milei dispuso la retención de un tercio de la coparticipación, sumado al porcentaje que ya le había quitado por el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte.

En cambio para Buenos Aires el cierre del FOFOFI significa un punto de su coparticipación. Además, y aunque el impacto será muy fuerte, ya hace dos meses que la provincia no recibe las transferencias, una deuda que los funcionarios seguirán reclamando por vías institucionales. A la Corte le solicitarán por un lado que se considere nulo el decreto de Milei y por el otro que se restituyan los fondos vía cautelar.

En ese contexto Kicillof puso en pausa la convocatoria a una cumbre de gobernadores. "Estados pendientes del tema Chubut", explicó tras la conferencia de prensa al ser consultado sobre los detalles del encuentro con sus pares.





Reunión de patagónicos en el Senado

Los gobernadores de la Patagonia volverán a reunirse para acompañar el reclamo de Ignacio Torres

La prioridad, dijeron cerca de Kicillof, es la reunión que Torres mantendrá con los gobernadores de la Patagonia esta tarde en el Senado y su insistente reclamo para reabrir el diálogo con funcionarios del gobierno nacional. Chubut sigue ofreciendo pagar su deuda, pero a través de un título garantizado por Coparticipación.

Según supo El Cronista el chubutense reunirá a las 17 a todos los representantes de la Patagonia y luego brindarán una conferencia en la cámara alta que representa a las provincias y donde para el oficialismo los números son ajustados, aún con aliados.

Este diario confirmó la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando ‘Rolo' Figueroa y del rionegrino Alberto Weretilneck; mientras que se espera también que estén el pampeano Sergio Ziliotto; el fueguino Gustavo Melella y por primera vez el santacruceño Claudio Vidal que hasta ahora tuvo un bajo perfil.

Rolando "Rolo" Figueroa, gobernador de Neuquén, y Alberto Weretilneck, de Río Negro

Tanto los patagónicos como el resto de los que ya expresaron sus quejas o reclamaron en la Justicia la devolución de fondos, están convencidos de que deben mantenerse unidos frente a la implacable política del Presidente. Los del sur vienen trabajando sin fisuras.

Ayer mismo Figueroa, acompañado por su vecino Weretilneck, advirtió que para atraer inversiones petroleras es imprescindible "seguir otorgando seguridad jurídica" y cuestionó los recortes que vienen sufriendo las distintas provincias.

"Nosotros creemos que es importante este camino que hemos trazado todos los patagónicos, siempre nos defendemos, siempre nos acompañamos. No permitimos nunca que de alguna forma se ahogue a un compañero y colega gobernador", manifestó.

Donde no hay unanimidad es respecto al pago del equivalente al FONID, fondo que representa un 10% de los sueldos de maestros de grado. El neuquino avisó que asumirá ese pago a los docentes mientras que Kicillof, que ya pagó el mes pasado, insiste en recuperar las partidas nacionales y no seguir asumiendo el costo con fondos propios. De la misma manera el cordobés Martín Llaryora dijo la semana pasada que Córdoba no debe pagar algo que corresponde a la Nación.

En las conversaciones que vienen manteniendo los gobernadores varios insisten en que Milei no hace diferencias según partidos. Primero confrontó con Llaryora (Hacemos por Córdoba); después con Torres, del PRO y esta semana con el peronista Kicillof.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, confrontó con Nación por el transporte, el Fonid y la Ley Bases

El cordobés recibió muchas muestras de solidaridad y Torres el apoyo, público y por escrito, de todos los gobernadores, incluido el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, y con la sola excepción del tucumano peronista Osvaldo Jaldo. No hubo reciprocidad para con Kicillof y no es casual: muchos protestaron cuando el expresidente Fernández creó el FOFOFI aunque luego fuera ratificado por ley. Los subsidios al transporte en el área Metropolitana también vienen siendo cuestionados por gobernadores que se sienten discriminados en el mapa nacional.

Kicillof les insiste con el planteo de unificar estrategias y en cada entrevista o aparición se solidariza con sus pares. "Que le quede claro al Presidente, los gobernadores cuentan con la legitimidad de votos", repitió ayer más allá de cualquier signo político.

Al ser consultado sobre la posibilidad de emitir una cuasimoneda como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, prefirió evitar una definición. Admitió que se analizan diversas posibilidades -se habla de liquidar regalías en las provincias y luego transferir a Nación, por ejemplo- pero pidió no dividirse. "No me resigno a avanzar en una especie de desintegración, hay que evitarlo por todos los medios", dijo en público y luego lo repitió en privado.

A los diálogos que están teniendo los mandatarios, aplican las palabras de uno de los tantos intendentes que ayer estuvo en La Plata, Gustavo Barrera, de Villa Gesell: "Tenemos que apoyar a nuestro gobernador", señaló y agregó que "es una cuestión de supervivencia".