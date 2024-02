Ajuste a fondos fiduciarios: el detalle de los u$s 1000 millones en juego

La derogación por decreto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires y la reducción del fondeo a valores irrisorios al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) suponen un ajuste nominal de casi $ 300.000 millones, o 0,05 por ciento del PBI, según los datos oficiales. Pero como ambos instrumentos recibían un porcentaje de la recaudación (uno por coparticipación y el otro del producido por el impuesto PAIS), el ajuste previsto para 2024 superaría los $ 900.000 millones. Esos u$s 1000 millones representan alrededor de 0,15 puntos del Producto.

Este lunes, con dos decretos, el gobierno de Javier Milei empezó a materializar su promesa de "pasar la motosierra" por distintos fondos fiduciarios. Comenzó con dos de fuerte impronta política, uno de los cuales tiene, además, un impacto decisivo en las arcas de la provincia que gestiona Axel Kicillof.

Quita de fondos a la provincia

El decreto 192/24 deroga el Fondo que había creado el presidente Alberto Fernández para pagar una parte de los salarios de las fuerzas de seguridad bonaerense, el 9 de septiembre de 2020. Aquel instrumento se creó con la quita de 1 punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que judicializó la cuestión y obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema que ahora deberá pagar la gestión de Milei.

Alberto Fernández creó el fondo fiduciario para financiar a la provincia de Buenos Aires con al quita de coparticipación a CABA.

Según el Presupuesto 2024 -prórroga del cierre del año anterior- el Fondo de Fortalecimiento Fiscal dispone de una partida por $ 274.395 millones. En lo que va del año, no se tocó un peso de esos recursos, de acuerdo con planillas oficiales que cotejó El Cronista. Según el vocero Manuel Adorni, en 2023 se destinaron a la provincia $ 231.000 millones. Buenos Aires reclama que le adeudan noviembre, diciembre y enero.

Pero esos casi $ 275.000 millones no son fondos congelados, sino que están atados a la coparticipación. Hernán Letcher, economista del centro CEPA y uno de los referentes económicos del kirchnerismo, estimó que, al proyectar la suba de la recaudación por la inflación promedio que espera el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la cifra asciende a unos $ 840.000 millones.

¿Vuelta a CABA?

No está claro si ese dinero volverá a la Ciudad de Buenos Aires. Al contrario, la redacción del decreto sugiere que el Tesoro nacional será el beneficiario de lo que deje de recibir la provincia. "La situación fiscal de las provincias y de la CABA ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional", se lee en los considerandos.

"El mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires afectó a los intereses generales de la Nación en su conjunto , privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas", sigue el texto.

Consultado al respecto, Adorni no dio precisiones. "Se verá cómo se avanza con algo que hoy está en el plano judicial", dijo. Voceros de la Ciudad indicaron que fueron "muy claros sobre el reclamo de que el Gobierno cumpla con el fallo de la Corte", aunque "también es cierto que el Gobierno Nacional lucha por ordenar las cuentas después de una herencia desastrosa y peligrosísima". Añadieron: "Estamos en constante diálogo con el Ministerio de Economía, esperemos que se cumpla rápido con el fallo porque necesitamos esos recursos, entre otras cosas, para garantizar la mejor educación posible".

Jorge Macri busca que el Gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte, pero sin desfinanciar a la Nación.

Fondos para obras

A eso se suma la virtual eliminación del FISU, que financiaba obras en barrios populares y programas de alta ejecución, como Mi Pieza. El FISU, creado durante la gestión de Mauricio Macri, recibió un fuerte impulso cuando el gobierno de Fernández le asignó un porcentaje del impuesto PAIS. Según la ley, el 30% de lo que se recaude por PAIS se distribuía entre obras de infraestructura en términos generales y sin afectación específica (65%), EL FISU (30%) y programas de turismo (5%).

La nueva reglamentación dispone que al FISU le quedará el 1% de ese 30% (es decir, 0,3% del total del impuesto PAIS) y que el 94% financiará "obras de infraestructura económica" que no se especifican.

Las partidas presupuestarias destinadas al FISU ascendían a $ 23.283,5 millones, que son casi dos tercios de todo el presupuesto de la SISU, ahora a cargo de Sebastián Pareja. Pero como el fondeo proviene del impuesto PAIS y la recaudación real de este aumentará por la extensión de la carga a todas las importaciones, los recursos iban a ser sensiblemente mayores. En los dos meses de 2024, la SISU ejecutó apenas $ 350 millones de los $ 36.270 millones disponibles, o el 0,96%, para cubrir gastos administrativos, y no tocó el FISU.

El programa Mi Pieza financió mejoras en los hogares con fondos del FISU

Según Pareja, recién arribado a la gestión, la actividad se mantendrá a pesar del fuerte recorte presupuestario. "La mayoría del dinero quedó para obras de infraestructura de Economía y dependemos de Economía", dijo. Además mencionó aportes del Tesoro Nacional, recursos propios y el BID, y algún tipo de asociación público privado.

Según el informe de gestión de la anterior secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, esa dependencia gestionó, entre 2020 y 2023, u$s 1444 millones. El 86% del dinero, u$s 1244 millones, provino del FISU. El Banco Interamericano de Desarrollo aportó u$s 32 millones y los u$s 168 millones restantes fueron otros fondos del Tesoro. Con ese dinero, se efectuaron casi 1300 obras de integración urbana, unas 14.000 mejoras de eficiencia energética en viviendas y se construyeron 1500 casas. Buena parte de los recursos se destinaron al programa Mi pieza, para mejoras en las viviendas.