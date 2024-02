La jugada interna de Bullrich tras la juntada de firmas contra Torres: por qué afecta a Macri

Patricia Bullrich no volvió todavía de los Estados Unidos pero ya armó una fenomenal crisis dentro del PRO, el partido que aún preside y que la llevó como candidata a Presidente luego de haber ganado las PASO para más tarde caer derrotada frente a Javier Milei, que la dejó fuera del balotaje.

En medio de la fuerte disputa entre el Gobierno nacional y las provincias, desde Washington, le pidió a sus secretarias que juntaran firmas para un documento en respaldo al Presidente y criticando duramente -sin nombrarlo- al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Por lo que se sabe, también el diputado Damián Arabia, ex jefe de su campaña en el interior, lo ayudó en la recopilación de las firmas.

Era un gesto que consideró imprescindible realizar después de haber aparecido en fotos muy recientes con dos gobernadores del PRO, el chubutense y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Temió la guadaña presidencial y la intervención de los enemigos que tiene en la gestión en su contra.

Corrieron distintos rumores sobre quién habían llamado otros funcionarios o dirigentes ayudando a Bullrich en la tarea. Por ejemplo, el todavía vicepresidente 1º del PRO, Federico Angelini, pero aparentemente nadie más que Bullrich se hizo cargo y Arabia tuvo un rol secundario.

" Fue Patricia misma la que llamó uno a uno , trabajó desde Estados Unidos para juntar las firmas. A mí me llamó a las 14 y me pidió que firmara si estaba de acuerdo y firmé ", dice un dirigente del interior todavía asombrado por la forma en que está escalando el conflicto.

Bulrich la semana pasada con Torres, Frigerio y García de Luca

A ese llamado personal se le debe la aparición de algunos nombres sorprendentes respaldando el texto. Desde el todavía secretario general del PRO, el exultralarretista Eduardo Machiavelli, hasta el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quienes firmaron exultantes. " Patricia va al frente ", dijo a El Cronista uno de los firmantes más convencidos.

Muchos firmaron en forma resignada. No pueden decirlo, porque en muchos casos se trata de diputados o funcionarios que llegaron a sus cargos por el impulso de Bullrich, pero es de suponer que es el caso de la diputada Sabrina Ajmechet o el secretario de Articulación Federal Sebastián García de Luca. Este último caso es más crítico, ya que finalmente decidió no hacerlo.

Otro es el caso de la vicegobernadora mendocina Hebe Casado y el diputado provincial Guillermo Mosso, quienes junto a Enrique Thomas y Carlos Aguinaga tienen en sus manos la normalización del partido provincial hoy intervenido. En principio, sería el único distrito totalmente alineado con Bullrich en una eventual batalla contra Mauricio Macri.





¿Qué va a hacer ahora Mauricio Macri?

En paralelo paso, la ministra de Seguridad aprovechó esta movida para evitar un acuerdo dentro del PRO que garantice la titularidad del expresidente a cambio de quedarse ella -o alguno de sus dirigentes- con lugares poco relevantes, ya que tiene poca representación partidaria.

¿Le habrá anticipado a Milei lo que pensaba hacer? "No lo sé, pero estoy seguro de que sabe que al Presidente le encanta esto, porque divide al PRO y le resta poder a Mauricio ", explicó uno de los firmantes más convencido de la audacia de Bullrich, excepcionalmente rápida en un partido que muchas veces criticó por "burocrático".

En efecto, el principal afectado de este documento no es tanto Ignacio Torres, que finalmente tiene el respaldo de los gobernadores y ya comprobó que Bullrich fue incapaz de torcer una decisión que había tomado Milei en torno a Chubut, sino Macri.

Desde Washington, Patricia rompió esos acuerdos y -como dijo en campaña- "es todo o es nada". " Si el Presidente volvió a los modos de campaña, ella no puede mostrarse moderada. Está a la vista que ahora su nuevo jefe político es Milei ", dijeron cerca de ella.

Cómo va a responder Macri todavía está por verse. La semana recién empieza y cada hora que pasa es clave. En principio, no parece que el expresidente redoble la apuesta. No está en su personalidad mostrar sus cartas para que todas las vean. Siempre fue tiempista. Disfruta de otro modo la gestión del poder.





Qué dice el documento que impulsó Bullrich

- "El PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale. Así se ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso. Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso".



- "Tenemos la certeza de que la Argentina ha empezado un camino que debe ser irreversible: el camino hacia un país opuesto al que hemos sufrido. Creemos que es hora de trabajar incansablemene por los problemas de reales de la sociedad, postergando los intereses sectoriales de los dirigentes políticos, sidnciales y empresariales, y priorizando el de todos".

- "Conscientes de nuestra responsabilidad de apoyar el cambio que nuestros votantes y la mayoría de los argentinos exigen hacemos un llamado a la responsabilidad a todos quienes comparten nuestra visión de un país federal en el que cada provincia genere sus propios recursos y sea sustentable".





