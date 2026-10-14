La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, con una concentración principal en las inmediaciones del Congreso. La convocatoria reunirá a estudiantes, docentes, no docentes y otros sectores, en una jornada que coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados.

La sesión especial de la Cámara de Diputados fue convocada para debatir distintos temas de la agenda legislativa. Entre ellos se encuentra el DNU 70/2023, el decreto de desregulación económica del Gobierno, en una jornada que también estará atravesada por los reclamos vinculados al financiamiento de las universidades públicas.

Qué calles evitar y dónde habrá cortes

La movilización tendrá como epicentro la Plaza de los Dos Congresos, con concentraciones previstas desde el mediodía y una circulación de manifestantes hacia Plaza de Mayo durante la tarde. Por eso, se esperan demoras en las inmediaciones del Congreso y sobre los principales corredores del centro porteño.

Entre las zonas que conviene evitar se encuentran las avenidas Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, además de calles transversales al Congreso, como Riobamba, Solís y Combate de los Pozos. Los cortes podrían extenderse a medida que avancen las columnas, aunque el esquema definitivo y los horarios de interrupción no están confirmados.

Qué se reclama

El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con la actualización de los fondos destinados a las universidades nacionales y la recomposición de los salarios docentes y no docentes. También se cuestiona el presupuesto previsto para el sector educativo en 2027.

La movilización sumará otros reclamos que se tratarán en el Congreso, como la emergencia en discapacidad, la situación económica de las familias y el rechazo al DNU 70/2023. También participarán organizaciones sindicales y sociales, además de familiares y trabajadores del Hospital Garrahan.